Una figura de Telefe rompió el silencio y habló de la campaña anti-Argentina: "Es un...”

Una figura de numerosas ficciones de Telefe rompió el silencio y habló sobre la campaña anti-Argentina de redes sociales.

Luego de las críticas que comenzaron a circular en las redes sociales contra Argentina tras la final del Mundial 2026, Griselda Siciliani rompió el silencio y salió en defensa del país. La actriz utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos y apuntó contra los mensajes de algunos artistas internacionales.

A través de su cuenta personal de Instagram, la protagonista de numerosas ficciones argentinas compartió un fuerte descargo en el que rechazó lo que consideró una visión equivocada sobre la cultura de nuestro país. Además, aprovechó para hacer una autocrítica sobre algunas problemáticas y cerró el mensaje con una referencia a Francia.

En ese contexto, escribió: “Primero: no vengan de afuera a querer darnos lecciones. Segundo: orgullosa de ser Argentina. La campaña de estigmatización es un asco. Tercero: puertas adentro, aprovecharía para repensarnos. En Buenos Aires, por ejemplo, si sos marrón la policía te pide el documento en la calle sin ningún motivo y de manera ilegal. Cuarto: Francia”.

Griselda Siciliani en la ficción.

Samuel L. Jackson contra Argentina

La polémica comenzó luego de que el actor estadounidense Samuel L. Jackson publicara un polémico mensaje en sus redes sociales contra Argentina, en medio de la repercusión internacional que generó la final del Mundial 2026. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y abrieron un intenso debate entre usuarios de distintos países.

En ese contexto, el reconocido actor aseguró que Argentina es “uno de los países más racistas del mundo” y escribió: “Estimada comunidad negra. Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista. Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí”.

Tras la publicación, numerosos artistas, influencers y figuras públicas internacionales se unieron a los hechos. Rápidamente, la discusión trascendió las redes sociales y sumó nuevas voces, entre ellas cantantes, actores, creadores de contenido e incluso personas vinculadas a la Cancillería de Estados Unidos.

