El Pollo Vignolo habló sobre las teorías tras la final del Mundial: "Cosas que quedan..."

El Pollo Vignolo habló de las teorías tras la final perdida.

La dificultad para encontrar una explicación a la amplia superioridad que mostró España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, disputada el último domingo y resuelta con un triunfo por 1-0 para el conjunto europeo, dio lugar a una catarata de teorías conspirativas y versiones sin sustento que rápidamente comenzaron a multiplicarse en las redes sociales.

Entre las hipótesis más llamativas aparecieron desde un supuesto pedido de Claudio "Chiqui" Tapia para que el equipo fuera "para atrás", hasta la insólita versión de una intervención del FBI para detener al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Todo tipo de relatos surgieron con el objetivo de explicar una derrota que golpeó con fuerza a los hinchas argentinos. Sobre ese fenómeno se refirió el Pollo Vignolo durante su programa más reciente de F90 en ESPN, donde dejó entrever a que responde este tipo de comportamiento.

Lionel Messi profundamente confungido tras la final perdida ante España.

¿Qué dijo el Pollo Vignolo sobre las teorías?

Durante su editorial en la emisión de este jueves 23 de julio, el reconocido periodista deportivo expuso: "El Mundial todo el mundo lo quiere ver y está lindo que todo el mundo lo quiera ver. Ahora, después yo creo que hay cosas que quedan para el futbolero de raza".

En ese sentido, sostuvo que "el futbolero de raza ni siquiera se hace la pregunta 'qué pasó', el futbolero de raza dice 'nos ganaron bien'". Finalmente, se llevó la mano al rostro y disparó "pero entrar en ese disparate...". Allí fue interrumpido por Ruggeri, quien quiso saber el origen de tantos dichos infundados.