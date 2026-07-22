Los Nocheros emocionaron al folklore al revelar el gesto solidario de sus vecinos en sus comienzos: "Pedíamos"

Los Nocheros recordaron una anécdota de sus comienzos.

Los Nocheros contaron algunas anécdotas de sus comienzos en la música para revivir los difíciles primeros pasos de su carrera, cuando no tenían los recursos que consiguieron después. La charla generó una profunda emoción entre los fanáticos del folklore, especialmente cuando los artistas relataron la generosidad de la comunidad de Salta, que se organizaba para conseguirles desde el vestuario hasta los instrumentos cuando recién empezaban a dar sus primeros shows.

Mario Teruel fue el encargado de ponerle voz a esa etapa donde la pasión le ganaba a la falta de recursos: "Pedíamos prestados los trajes de gaucho, pedíamos a otros las botas, las guitarras. Allá en Salta la gente grande tenía sus trajes de gaucho. Después también teníamos un comerciante de allá que nos regalaba todos los años, nos decía: '¿Cómo andan de equipo, muchachos?'", soltó con nostalgia sobre los gestos cotidianos que les permitieron a Los Nocheros salir a pelearla sobre los escenarios.

Rubén Ehizaguirre explicó el valor cultural que tenía conseguir esa ropa y cómo el vestuario tradicional forma parte del día a día en su provincia natal, lejos de ser solo un atuendo para el espectáculo. "En Salta el traje de gaucho es una cuestión muy de etiqueta. Allá hay abogados, escribanos que andan por la vida diaria con traje de gaucho. Así como cualquiera anda de saco y corbata. Es algo muy nuestro", cerró el cantante. Las anécdotas no tardaron en llegar a los seguidores de la música folklórica, quienes celebraron la humildad del grupo para mantener intacta la memoria de sus raíces y del pueblo que los vio nacer.

Los Nocheros.

El inminente show de Los Nocheros en Bolivia

Los Nocheros continúan demostrando el fuerte vínculo que mantienen con el público de toda Latinoamérica. En medio de la gira con la que celebran sus 40 años de carrera, el histórico grupo folklórico confirmó una nueva presentación internacional que marcará su esperado regreso a Bolivia, un país donde cosechan un gran cariño desde hace décadas.

La formación integrada por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre volverá a encontrarse con sus seguidores bolivianos el próximo jueves 23 de julio. El concierto se realizará en el Sonilum Arena de Santa Cruz de la Sierra, ciudad que volverá a recibir al conjunto salteño en una noche que promete repasar los grandes clásicos de su repertorio y celebrar una trayectoria que sigue vigente.