El emotivo mensaje de Cuti Romero tras la final del Mundial 2026: "Nosotros jugamos por ustedes"

"Dejamos la vida": el emocionante mensaje de Cuti Romero tras el Mundial 2026.

Horas después de la dura derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Cristian Romero rompió el silencio y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. El defensor central de la 'Albiceleste', una de las figuras del equipo a lo largo del torneo, expresó su tristeza por no haber podido repetir el título obtenido en Qatar 2022. "Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio", escribió.

Además, entre las fotos que eligió para acompañar su posteo en X, el 'Cuti' seleccionó una sosteniendo la bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" que el plantel exhibió después de la victoria ante Inglaterra en semifinales. "Si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece. Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia lpm", continuó.

El mensaje de Cuti Romero a los hinchas argentinos tras el Mundial 2026: "Hoy toca levantarse"

El zaguero de 28 años se dirigió también a los hinchas de la 'Albiceleste' y les agradeció por el apoyo que brindaron a lo largo de la competición: "Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días".

También dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro, en el que se erige como uno de los principales del plantel que afrontará un fuerte recambio generacional: "Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre".

La foto del 'Cuti' Romero con la bandera de "Las Malvinas son argentinas".

El mensaje completo del Cuti Romero en sus redes sociales tras el Mundial

Y está vez no se nos dio.

Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio.

Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece.

Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia lpm.

Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días.

Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años ,en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre.

Gracias por estar. Gracias por creer.

Nos volveremos a levantar.

Porque así es Argentina. Siempre juntos.

Los jugadores que no volvieron a Argentina tras la final del Mundial

El capitán de la Selección viajó desde Nueva York hacia Miami acompañado por Rodrigo De Paul. Además, otros ocho futbolistas tampoco abordaron el vuelo rumbo a Buenos Aires. Ellos fueron Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso también emprendieron viaje hacia distintos destinos para sumarse a sus respectivos clubes o iniciar el período de vacaciones tras la exigente competencia mundialista.

En cambio, el resto del plantel sí regresó con la delegación encabezada por Lionel Scaloni. Entre los futbolistas que aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encuentran Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi, además del cuerpo técnico y las autoridades de la AFA.