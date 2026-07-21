Una encuesta confirmó lo que sienten todos los argentinos tras el Mundial 2026

Según la encuesta del OPSA, el 86% de los encuestados se sinceró al indicar que era mucho más importante que la Argentina "ganara" por sobre un campeonato de su propio club.

El Mundial 2026 llegó a su fin este domingo tras casi 40 días de pasión ininterrumpida. Desde el 11 de junio, se disputaron 104 partidos en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Los argentinos mantuvieron la ilusión hasta el minuto final y respetaron las cábalas con la fe y esperanza de ver a la Selección Argentina obtener un nuevo título, pero habrá que esperar hasta el 2030 para tener una nueva oportunidad.

En este contexto, el público reaccionó en las últimas horas reflejando un sentimiento de vacío luego de que finalizara el encuentro entre Argentina y España. Según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA, realizada en la Ciudad y el conurbano bonaerense, un 82% de los consultados aseguró que era “importantísimo” o le importaba “mucho” que nuestro país obtuviera un nuevo título mundial.

Además, un 30,6% reveló que estaba pendiente de los partidos de la Albiceleste "desde varias horas antes" de que iniciaran los encuentros. Mientras que un 20,7% aseguró que sentía que “jugaba el partido desde afuera” y a un 16,9% presentaba dificultades para “concentrarse en otra cosa”.

¿Cómo llenar el vacío que dejó el Mundial 2026?

Pero más allá del vacío que dejó la finalización del Mundial 2026, el lunes por la tarde, miles de personas se acercaron al predio de la AFA en Ezeiza para recibir a parte del plantel que arribó al país tras haber perdido la final ante España. Desde que bajaron del avión en el Aeropuerto de Ezeiza y a lo largo de la autopista, se registraron las muestras de cariño por parte de los hinchas que se congregaron en los alrededores y de los automovilistas que transitaban por el lugar.

Tras la finalización del torneo, muchos podrán llenar el vacío que dejó la Copa del Mundo con el regreso de las ligas locales. Sin embargo, esta alternativa no llega a ocupar la sensación que dejó la máxima competencia de fútbol. Según la encuesta del OPSA, el 86% de los encuestados se sinceró al indicar que era mucho más importante que la Argentina "ganara" por sobre un campeonato de su propio club.

Al ser consultados sobre la emoción y el sentimiento que les provocaba la posibilidad de que la Argentina obtuviera la cuarta estrella, el 65,9% identificó esa chance con "alegría y felicidad"; para el 37,4% significaba "unión y orgullo colectivo", el 16,6% señaló que se trataba de “mérito, justicia e historia deportiva”, y el 13,3% la sentía como "alivio en medio de la crisis".

Otro de los datos que reveló la encuesta es que durante el Mundial, un 80,4% dejó de lado "completamente" la identidad de su club, mientras que un 13,9% disfrutó igual, "con rivalidades presentes"; un 3,4% reconoció que le costaba "alentar a rivales de mi club" y sólo para un 2,2% aceptó que su club le "importaba más".

Del total de encuestados, el 31,4% es hincha de Boca Juniors, un 28,1% de River Plate, un 9,6% de Racing Club, un 7,4% de Independiente, el 6,7% de San Lorenzo y el 16,8% alienta por otros clubes.