Qué es la Finalissima que Argentina y España deben jugar

En marzo de este año, la Selección Argentina debía enfrentarse a su par de España en la Finalissima, el partido entre los campeones de América y los de Europa. Si bien el partido nunca se jugó, todas las miradas apuntan a la posibilidad de que ambas selecciones vuelvan a encontrarse y haya una revancha para la Albiceleste, tras la derrota del Mundial 2026.

Qué es la Finalissima que Argentina y España tenían que jugar

Después de que ambas selecciones se enfrentaran en la final del Mundial 2026, volvió a quedar sobre la mesa el partido que jamás se disputó entre ambos combinados: la Finalissima, un título que enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa. Se de trata de un partido único que busca establecer una suerte de título intercontinental.

En esta edición, el cruce iba a definirse entre la selección argentina, vigente campeona americana, y la española, campeona de Europa. El encuentro había sido confirmado para disputarse en el estadio Lusail de Doha, Qatar, a fines de 2025. Sin embargo, el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero llevó a la cancelación de la fecha pactada para el partido.

El partido único entre Argentina y España jamás llegó a disputarse

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol comunicó en marzo que el partido no podría disputarse en 2026 porque no se había logrado establecer una fecha alternativa junto con la Asociación del Fútbol Argentino.

A partir de ese momento, ambas entidades intentaron destrabar la situación con la propuesta de nuevas sedes. Desde Europa se planteó, primero, trasladar el encuentro al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, opción que fue descartada por la dirigencia argentina al considerar que, aun con público repartido, España tendría de todos modos una ventaja de localía.

Más adelante se evaluó un esquema de dos partidos, y también una alternativa en el Estadio Olímpico de Roma, propuesta por el titular de la AFA, Claudio Tapia, con el respaldo de la Conmebol. Ninguna de esas opciones prosperó y el encuentro terminó cancelado de manera definitiva por las diferencias en torno a la fecha y a la sede.

En medio de esa controversia, el titular de la Conmebol llegó a sostener públicamente que la selección argentina podía considerarse bicampeona del certamen, en alusión a la ausencia de España en la cancha. Los futbolistas de ambos planteles, en cambio, prefirieron relativizar esa discusión y remarcaron que los títulos se definen únicamente dentro del campo de juego.

¿Se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España?

Realmente no hay una fecha oficial confirmada para la reprogramación del encuentro; tras las negociaciones fallidas, trascendió que la UEFA le planteó a la AFA dividir el compromiso en dos partidos, con una de esas fechas ubicada en una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Si bien la propuesta no fue aceptada en su momento, deja entrever que ambas confederaciones no descartan del todo la idea de retomar el cruce en el futuro.

Sin embargo, ambas selecciones tienen varios compromisos y no hay ventanas de amistosos disponibles hasta el próximo ciclo de competencias. Todo indicaría que no existe fecha y quizás no se juegue nunca el duelo pendiente.