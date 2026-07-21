La palabra de Lionel Scaloni en su llegada a Pujato: "Conseguimos la unión de todos"

Lionel Scaloni, en su llegada a Pujato tras el Mundial 2026: "Es importante que la gente pueda reconocer esto".

Lionel Scaloni habló tras su llegada a Pujato, su pueblo natal, y compartió sus sensaciones del Mundial 2026 con la Selección Argentina. El entrenador albiceleste reconoció el trabajo de sus futbolistas al decir que "no fuimos vencedores de la copa pero lo que hicimos es para estar satisfechos" y destacó el gran recibimiento de los hinchas este lunes durante el regreso del plantel al país: "Eso es lo más importante de todo (el recibimiento), ver a esos chicos que para ellos es un logro. Al final, lo más importante de todo son los chicos. Pongo el ejemplo de mi hijo, el más chico, que pierde un partido y después de un par de horas se le pasa el enojo. Ese es un poco el mensaje: no ganamos la copa pero conseguimos la unión de todos".

"Somos conscientes de todo lo que generamos y por eso mismo duele no haberle podido dar esta alegría. Al final se juega para eso, para la alegría de nuestra gente, de nuestras familias. Aún así estamos satisfechos de haber dado todo", continuó el DT, que expresó su deseo de tomarse un descanso luego de la gran exigencia física y emocional que le demandó la competición: "Acabo de llegar y quiero tranquilidad, espero que sepan entender. No quiero repetir lo que me pasó hace cuatro años que después se me complicó".

Scaloni habló sobre la participación de Argentina en el Mundial 2026: "Seguiremos dando batalla"

"Está claro que llegar a una final no es fácil, pero bueno, los primeros días después de no haberlo conseguido siempre son difíciles. Esto es fútbol, hay que seguir, es importante que la gente pueda reconocer esto", comentó Scaloni, que definió al día de su regreso a Pujato como "doloroso" y "complicado". Además, repitió su gratitud por el grupo que conformó durante este proceso y la posibilidad de estar al frente del proyecto: "Ni en mis mejores sueños iba a pensar que podía llegar hasta acá. Esto es mérito de los jugadores y de mi cuerpo técnico; el apoyo de mi cuerpo técnico fue fundamental".

Consultado acerca de la agónica victoria en semifinales frente a Inglaterra, el entrenador manifestó: "Fue muy emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El equipo en el segundo tiempo fue espectacular, sacaron fuerzas de donde no había". También se refirió a la final perdida ante España, de la cual se quedó con "la sensación de un equipo que siempre quiere luchar hasta el final, que reconoce que el rival juega y puede ser superior, pero que aún así puede ponerle las cosas difíciles".

"Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor. Hay veces que está bueno reconocer eso y creo que eso nos va a hacer mejores", sentenció.

Por último, el director técnico de la selección reveló que aún no habló con el plantel en su conjunto ya que, después de la final, "había poco para decir, la tristeza era grande". Adelantó que volverá en septiembre, mes en el que tendrá lugar la primera fecha FIFA después del Mundial, para definir cuáles son los pasos a seguir. "Seguiremos dando batalla que es lo importante", concluyó.