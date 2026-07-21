AUH de ANSES con aumento: de cuánto es en agosto 2026

ANSES: cuánto se paga PNC con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentará en agosto de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de junio fue del 1,9%.

La actualización se realiza en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que determina que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se ajusten de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.

Con este mecanismo, las prestaciones sociales volverán a incrementarse en agosto, en línea con el dato oficial de inflación.

ANSES: de cuánto será la AUH en agosto de 2026 confirmado

Con el aumento del 1,9%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de:

AUH: $150.828,63 por hijo.

$150.828,63 por hijo. AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51.

Los nuevos valores comenzarán a regir durante agosto y serán oficializados por ANSES mediante la resolución correspondiente.

Cuánto se cobra de pensión ANSES

ANSES: qué otras prestaciones aumentan en agosto

El ajuste también alcanzará al resto de las prestaciones administradas por ANSES.

Los valores estimados son:

Jubilación mínima: $419.734,71.

$419.734,71. Jubilación mínima con bono: $489.734,71.

$489.734,71. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76.

$335.787,76. PUAM con bono: $405.787,76.

$405.787,76. Pensiones No Contributivas (PNC): $293.815,85.

$293.815,85. PNC con bono: $363.815,85.

$363.815,85. Pensión para Madre de 7 Hijos: $419.734,71.

$419.734,71. Pensión para Madre de 7 Hijos con bono: $489.734,71.

El incremento responde al mecanismo de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la inflación publicada por el INDEC dos meses antes del pago de las prestaciones. Como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación del 1,9%, ese mismo porcentaje será aplicado sobre la AUH y las demás asignaciones familiares que paga ANSES durante agosto.

Cuánto se cobra de PNC ANSES

La inflación de junio fue del 1,9%

El INDEC informó que la inflación de junio fue del 1,9%, el registro mensual más bajo desde agosto de 2025. Con este resultado, el índice acumuló un 16,8% durante el primer semestre de 2026, mientras que la inflación interanual se ubicó en 33,5%.

El dato también definió el porcentaje de actualización que ANSES aplicará durante agosto sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Los titulares de la PUAM y las PNC pueden verificar el detalle de sus haberes desde la plataforma Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social. El bono extraordinario continuará vigente durante todo el mes próximo.

Una vez dentro del sistema, se puede consultar la liquidación completa, incluyendo el monto básico, bonos, asignaciones familiares en caso de corresponder y los descuentos vinculados a la cobertura de salud. Esta herramienta también permite revisar fechas de pago, datos personales y realizar distintos trámites sin necesidad de asistir a una oficina.