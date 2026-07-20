El conductor Tomás Dente criticó el look de María Becerra durante su presentación en el Mundial 2026.

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su presentación no pasó desapercibida. Además de su interpretación, el vestido celeste que eligió para la ocasión generó una gran repercusión positiva en las redes sociales. En ese contexto, Tomás Dente lanzó unas repudiables críticas sobre el look de la cantante y desató una fuerte polémica.

El diseño fue creado por el mendocino Abel Cepeda, mientras que el estilismo estuvo a cargo de Natalia Campos Valencia. El vestido, confeccionado en una tela liviana y de caída fluida, estaba acompañado por una capa del mismo tono celeste que cubría sus hombros y caía sobre la espalda. Además, una faja blanca marcaba la cintura, en alusión a los colores de la bandera argentina.

Tras la presentación, durante una transmisión en vivo, Tomás Dente lanzó una serie de críticas contra la artista y su elección de vestuario: “Qué gronchaje, perdón eh, quiero decir algo, ¿cómo se llama la que cantó con las tetas al aire? Mira que tenes referentes para elegir, Marcela Morelo, Valeria Lynch, Patricia Sosa, La Sole. Esta piba no es representativa de nuestro país, primero, aparte con las tetas al aire, horrible”.

El emotivo mensaje de María Becerra tras cantar el Himno Nacional Argentino

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en el Mundial 2026, María Becerra publicó en redes sociales un emotivo mensaje y explicó cómo fue su experiencia: "Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento”.

Asimismo continuó: “Gracias Selección por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo, gracias por este equipo que nos enseñó que siempre se puede un poco más”.

Finalmente señaló: “GRACIAS Lionel Messi, es lo único que 47 millones de personas te queremos decir en este momento. Honrada de haber cantado hoy para todos ustedes el himno de mi patria. ARGENTINA, CADA DÍA TE QUIERO MÁS”.

