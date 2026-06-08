La terrible burrada de Tomás Dente durante el velorio del Indio Solari: "Hay"

La terrible burrada de Tomás Dente durante el velorio del Indio Solari.

El multitudinario velorio de Carlos Alberto "Indio" Solari en Avellaneda dejó imágenes de dolor, emoción y homenajes de miles de seguidores. Sin embargo, también abrió un inesperado debate televisivo luego de que Tomás Dente dijera una burrada y cuestionara quienes expresaron críticas al gobierno de Javier Milei.

Durante su programa en Crónica TV, el conductor se refirió a las manifestaciones políticas que realizaron algunos fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mientras aguardaban para darle el último adiós. "Vos al tipo lo tenés que seguir, para mí, en lo que se dedica a hacer. Ahora, si vos tenés un fanatismo transversal y ya te comprás todo lo otro, ahí disiento", comenzó.

El conductor fue más allá al referirse a los mensajes que escuchó entre quienes participaban del velorio. "Hay un común denominador en el 95% de los tipos que están despidiendo al Indio Solari, de pegarle o de hacer comentarios en detrimento de este Gobierno", afirmó.

La defensa a Javier Milei

En otro tramo de su intervención, Dente pidió separar la despedida del músico de la discusión política. "Muchachos, vélenlo, velen a su ídolo, conéctense con su parte artística. Después si quieren debatimos la cuestión política", señaló.

La terrible burrada de Tomás Dente durante el velorio del Indio Solari.

Finalmente, lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones en redes sociales: "Lamento informarles que la mayoría del electorado hace tres años eligió a Milei y que Milei es el Presidente escogido por el pueblo lícita y democráticamente".