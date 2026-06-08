La terrible burrada de Tomás Dente durante el velorio del Indio Solari: "Hay"

El multitudinario velorio de Carlos Alberto "Indio" Solari en Avellaneda dejó imágenes de dolor, emoción y homenajes de miles de seguidores. Sin embargo, también abrió un inesperado debate televisivo luego de que Tomás Dente dijera una burrada y cuestionara quienes expresaron críticas al gobierno de Javier Milei.
Durante su programa en Crónica TV, el conductor se refirió a las manifestaciones políticas que realizaron algunos fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mientras aguardaban para darle el último adiós. "Vos al tipo lo tenés que seguir, para mí, en lo que se dedica a hacer. Ahora, si vos tenés un fanatismo transversal y ya te comprás todo lo otro, ahí disiento", comenzó.
El conductor fue más allá al referirse a los mensajes que escuchó entre quienes participaban del velorio. "Hay un común denominador en el 95% de los tipos que están despidiendo al Indio Solari, de pegarle o de hacer comentarios en detrimento de este Gobierno", afirmó.
La defensa a Javier Milei
En otro tramo de su intervención, Dente pidió separar la despedida del músico de la discusión política. "Muchachos, vélenlo, velen a su ídolo, conéctense con su parte artística. Después si quieren debatimos la cuestión política", señaló.
Finalmente, lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones en redes sociales: "Lamento informarles que la mayoría del electorado hace tres años eligió a Milei y que Milei es el Presidente escogido por el pueblo lícita y democráticamente".