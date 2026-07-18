Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 18 de julio

Arrancamos el sábado con un amanecer totalmente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura se mantiene en 15°C con una sensación térmica idéntica, gracias a la escasa ventilación.

La humedad alcanza un altísimo 98%, lo que genera una sensación de bochorno y reduce la visibilidad a solo 7 km. El cielo está completamente nublado (100% de nubosidad) y, aunque no se reporta niebla oficialmente, el alto contenido de vapor de agua en el aire da una apariencia brumosa. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas.

El viento sopla del sector medio a 12 km/h, con ráfagas que llegan hasta los 23 km/h. La presión atmosférica se mantiene estable y la cota de nieve se ubica en los 3500 metros. Ideal para quienes madrugan: un inicio de jornada fresco, sin lluvia pero con mucha humedad y un cielo que invita a quedarse en casa.