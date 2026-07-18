Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 18 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Arrancó el sábado cubierto y con 15°C en la Ciudad
Arranca el sábado con el cielo completamente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. A las 04:00 el termómetro marcó 15°C, con una sensación térmica idéntica, gracias a una humedad que roza el 98%. A pesar de la nubosidad total (100%), la probabilidad de lluvia es nula: 0%. El viento sopla desde el sector a 12 km/h, con ráfagas que alcanzan los 23 km/h. La visibilidad se reduce a 7 km por la humedad y la nubosidad baja. Sin niebla reportada, pero el punto de rocío en 15°C deja el aire muy cargado. La cota de nieve se ubica en los 3500 metros, por lo que no se esperan lluvias frías en altura. Seguí acá el pronóstico del tiempo minuto a minuto para no perderte ningún cambio durante la jornada.
Hace 29 minutos
Madrugada porteña: cielo cubierto, 15°C y 98% de humedad sin lluvia
Arrancamos el sábado en Capital Federal con un cielo completamente cubierto y una temperatura de 15°C. La sensación térmica se mantiene en los mismos 15°C, pero la humedad alcanza el 98%, lo que genera una atmósfera pesada en plena madrugada. A pesar de la alta nubosidad (100%), la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.
El viento sopla del medio a 12 km/h con ráfagas de hasta 23 km/h. La visibilidad se reduce a apenas 7 km debido a la humedad y la nubosidad, mientras que el punto de rocío se ubica en 15°C. La presión atmosférica y la ausencia de niebla completan el panorama de una mañana típicamente húmeda y estable. La cota de nieve se encuentra a 3500 metros.
Hace 1 hora
Amanecer cubierto y húmedo: 15°C y 98% de humedad en Capital Federal
Arrancamos el sábado con un amanecer totalmente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura se mantiene en 15°C con una sensación térmica idéntica, gracias a la escasa ventilación.
La humedad alcanza un altísimo 98%, lo que genera una sensación de bochorno y reduce la visibilidad a solo 7 km. El cielo está completamente nublado (100% de nubosidad) y, aunque no se reporta niebla oficialmente, el alto contenido de vapor de agua en el aire da una apariencia brumosa. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
El viento sopla del sector medio a 12 km/h, con ráfagas que llegan hasta los 23 km/h. La presión atmosférica se mantiene estable y la cota de nieve se ubica en los 3500 metros. Ideal para quienes madrugan: un inicio de jornada fresco, sin lluvia pero con mucha humedad y un cielo que invita a quedarse en casa.
Hace 1 hora
Arranca la madrugada con nubes y claros en Capital Federal: 16° y alta humedad
En la madrugada de este sábado, Capital Federal amanece con nubes y claros. El termómetro marca 16 °C, con una sensación térmica similar. La humedad es del 97%, lo que genera un ambiente cargado.
No se esperan lluvias en las próximas horas (probabilidad del 0%). El viento sopla del sur a 11 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h. La visibilidad es óptima, de 25 km. La cota de nieve se ubica en 3600 metros.
Para más datos, seguí el liveblog de El Destape con toda la información actualizada minuto a minuto.
Hace 1 hora
Arrancó el sábado con 16° y nubes en Buenos Aires: sin lluvia a la vista
Este sábado arranca con 16 grados y una sensación térmica idéntica en pleno invierno porteño. El cielo se presenta con nubes y claros, sin probabilidad de lluvia y con una humedad del 97% que se siente en el ambiente.
La visibilidad alcanza los 25 kilómetros y el viento sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. La presión atmosférica se mantiene estable, mientras que la cota de nieve está en 3600 metros, sin riesgo de nevadas en la ciudad.
La humedad elevada es la protagonista de la madrugada, aunque el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica condiciones estables para las próximas horas.
Hace 1 hora
Sábado con nubes y claros, sensación primaveral y humedad al 97% en Capital Federal
En la madrugada de este sábado, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 16°C. La humedad del 97% intensifica la sensación de bochorno, aunque la probabilidad de lluvia es nula, según el Servicio Meteorológico Nacional. El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 21 km/h, y la visibilidad se mantiene en 25 km. Un comienzo de fin de semana estable, ideal para actividades al aire libre.
Hace 2 horas
Buenos Aires amanece con nubes y claros: 16° de temperatura y alta humedad
Buenos Aires arranca la madrugada de este sábado con 16°C y un cielo con nubes y claros. La sensación térmica es de 16°C, igual a la temperatura real, mientras que la humedad es altísima, del 97%, lo que le da un toque pegajoso al aire porteño.
Según los datos oficiales de las 03:00, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que si salís a esta hora, olvidate del paraguas. El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h. La visibilidad alcanza los 25 km, excelente para circular sin inconvenientes.
El punto de rocío se ubica en 15°C y la cota de nieve está a 3600 metros. No se registra niebla en la ciudad. La nubosidad es baja, apenas del 19%, lo que permite que se vean las estrellas. Se espera que esta condición se mantenga estable durante las próximas horas.
Hace 16 horas
Alerta por un satélite que dejó de funcionar y daba datos clave del clima en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el satélite GOES-19, operado por la NOAA de Estados Unidos, dejó de funcionar por un "inconveniente técnico". La falla afecta las imágenes satelitales en tiempo real, clave para monitorear tormentas y fenómenos climáticos en Argentina. No hay fecha de restablecimiento.
Hace 20 horas
Alerta por granizo en el AMBA: qué localidades y barrios están afectadas por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA. Estas son las localidades bonaerenses bajo vigilancia por el fenómeno.
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 17 de julio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
20:44 | 16/07/2026
Un satélite clave que da datos del clima en Argentina dejó de funcionar
Se trata del GOES-19 que es operado por un organismo estatal de Estados Unidos. Comparte información en tiempo real, lo que permite pronosticar con precisión las condiciones climáticas de la Argentina. ¿Cómo funciona?
17:45 | 16/07/2026
Así será el clima para la final del Mundial 2026: qué dice el pronóstico del tiempo
Este jueves la jornada se presenta con condiciones primaverales, pero el panorama cambiará desde el viernes. Ante esta situación, mucho se preguntan cómo estará el clima el fin de semana, sobre todo el día de la final del Mundial 2026.
13:28 | 16/07/2026
Drástico cambio de clima: de los 23 grados a las ráfagas y lluvias sin escalas
Después de una jornada templada, volverán las lluvias, las ráfagas de viento y el frío, según el SMN. Además, rigen alertas por distintos fenómenos en gran parte del país.
06:37 | 16/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 15 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:12 | 14/07/2026
Chau frío: confirman hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas
La temperatura irán en aumento en los próximos días, alcanzando valores inusuales para la época del año. Se esperan máximas de 34 grados.
06:08 | 14/07/2026
Cómo continúa el clima este martes en el AMBA
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Un incendio forestal arrasa cerca de París mientras ola de calor azota Europa
Los bomberos franceses luchan contra el incendio forestal de Fontainebleau, cerca de París.
10:20 | 13/07/2026
Cómo continúa el clima este lunes: neblinas y bajas temperaturas
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
10:14 | 13/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este sábado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:28 | 12/07/2026
Vuelven las tardes agradables y las tormentas al AMBA
El domingo terminará con un ambiente invernal, pero el inicio de la siguiente semana traerá condiciones agradables y un ascenso de temperaturas en medio de in invierno intenso. Qué traerá la zona de altas presiones ubicada frente a las costas de Brasil y Uruguay.