Intensas lluvias en Chile dejan tres fallecidos, múltiples inundaciones

Fuertes lluvias azotan las zonas del centro-sur de Chile

​Las intensas lluvias que afectan desde la zona centro-norte hasta el sur de Chile ‌han dejado hasta ‌el momento tres personas fallecidas, además de múltiples inundaciones, algunos cortes de caminos y del servicio eléctrico, dijeron el viernes las autoridades.

• Los fallecidos incluyen un trabajador que despejaba una ruta en la localidad sureña de Negrete, una ​persona que cayó ⁠mientras limpiaba el techo de su casa ‌en Temuco y una persona que ⁠sufrió una descarga eléctrica ⁠en la capital, detalló el gobierno.

• El presidente José Antonio Kast viajó temprano el viernes a la ⁠región del Biobío, en el sur, ​una de las más afectadas hasta ‌ahora por el frente ‌de mal tiempo.

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• Las autoridades señalaron que ⁠estaba previsto que el viernes sería el día de mayor caída de agua en la zona central, un temporal que además ha ​estado acompañado ‌de fuertes ráfagas de viento.

• La zona norte del país, donde se concentra la mayoría de las operaciones de extracción de cobre y litio del país sudamericano, ⁠no está afectada por el frente.

• Las minas de cobre ubicadas en la zona centro-sur mantienen su operación habitual bajo el plan de invierno, que incluye detenciones temporales de actividades cuando las condiciones climáticas lo ameritan.

• La directora de la oficina ‌de emergencias Senapred, Alicia Cebrián, agregó que hasta ahora siete personas resultaron lesionadas, 79 damnificadas, 466 albergadas y 158 aisladas, principalmente en la región de Coquimbo por subida en cursos de agua.

• ‌En cuanto a daños a viviendas, una decena quedaron destruidas, 96 con daños mayores y unas 700 ‌con afectación ⁠menor. Los impactos se debieron principalmente a anegamientos y voladura de techumbres.

• Unos ​257.000 clientes permanecían sin servicio eléctrico, principalmente en la zonas del sur.

• Las clases fueron suspendidas para la jornada del viernes.

Con información de Reuters