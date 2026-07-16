El ambicioso megaproyecto para unir Tierra del Fuego con el continente mediante un túnel bajo el mar

La construcción de un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes se posiciona como una solución para la conectividad de Tierra del Fuego. Con una extensión estimada de 3,7 kilómetros entre Punta Delgada, en el lado continental y Bahía Azul, en el sector insular, la obra busca transformar la integración logística y estratégica entre Chile y Argentina.

Actualmente, el cruce del estrecho se realiza mediante barcazas y transbordadores, un sistema que -si bien es funcional- presenta limitaciones en términos de capacidad, tiempo y continuidad operativa, especialmente en condiciones climáticas adversas.

El académico Francisco Hernández, especialista de la Universidad de los Andes, sostiene que el proyecto es técnicamente posible pero de alta complejidad. Aunque es una obra corta en comparación con el Eurotúnel que une Inglaterra con Francia, factores como el clima extremo, los fuertes vientos y la operación en una zona austral crítica dificultan su ejecución.

"No es solo perforar un túnel; hay que garantizar que pueda operar de manera segura en un entorno tan hostil", explicó el experto.

El desarrollo del túnel requiere primero una campaña de investigación geotécnica y geofísica exhaustiva para caracterizar el terreno. Es fundamental conocer la composición de la roca, la presencia de fallas geológicas, la permeabilidad y la presión del agua en el lecho marino antes de iniciar las excavaciones.

Según los expertos, la solución constructiva más probable sería el uso de tuneleras (TBM) o métodos convencionales de excavación en roca. Estos estudios preliminares son clave para determinar si el terreno es apto para soportar una estructura de esta magnitud.

Además de la perforación, la infraestructura exige sistemas de ventilación sofisticados y protocolos de seguridad contra incendios sumamente estrictos. Al tratarse de un túnel vial bajo el mar, la gestión del aire y la respuesta ante emergencias dentro de la estructura son componentes operacionales críticos que elevan la complejidad del diseño de ingeniería. "Un túnel de estas características no puede tener fallos. Cada sistema debe ser redundante y estar preparado para cualquier contingencia", señaló Hernández.

El acuerdo binacional, clave para el financiamiento

La inversión estimada para este proyecto ronda los US$1.500 millones, lo que obliga a las autoridades a evaluar su rentabilidad social y estratégica. La viabilidad económica no depende solo de la ingeniería, sino de la demanda real de transporte, los beneficios para el turismo y la garantía de una continuidad logística que reemplace definitivamente el sistema de barcazas.

Actualmente, el proyecto necesita avanzar en estudios de detalle para alcanzar un nivel de madurez que permita su ejecución. Para los especialistas, la obra solo será factible como proyecto público si existe un financiamiento binacional sólido y estudios serios de costo-beneficio.

La decisión política será clave para determinar si esta conexión fija entre el continente y la isla se convierte en una realidad para la zona austral. Chile y Argentina deberán acordar no solo el financiamiento, sino también la gestión operativa y el mantenimiento de la infraestructura.

Expertos consultados señalaron que, de concretarse, el túnel no solo agilizaría el transporte de personas y mercancías, sino que también potenciaría el desarrollo económico de la región, facilitando el acceso a Tierra del Fuego durante todo el año.