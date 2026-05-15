Otoño 2026 aparece como una de las temporadas más atractivas para recorrer el sur argentino y combinar dos de los destinos más buscados de la Patagonia: El Calafate y Ushuaia. Con menos concurrencia que en verano, temperaturas frías, pero todavía accesibles y paisajes teñidos por tonos ocres y rojizos, ambos ofrecen una experiencia marcada por glaciares, montañas, lagos y excursiones de naturaleza.

En el caso de la localidad santacruceña, el principal atractivo continúa siendo el Glaciar Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Funciona además como puerta de entrada a excursiones lacustres, navegaciones y circuitos de trekking que mantienen actividad durante gran parte de la estación.

Entre las opciones por recorrer aparecen las pasarelas frente al glaciar, las navegaciones por el Lago Argentino y las excursiones hacia los glaciares Upsala y Spegazzini. También crecen las propuestas urbanas y culturales, como el museo de hielo Glaciarium Patagonian Ice Museum y los recorridos por la costanera y la zona céntrica de la ciudad.

Otro de los puntos destacados es Reserva Laguna Nimez, espacio natural ubicado cerca del casco urbano que permite realizar caminatas y avistaje de aves. A esto se suman miradores panorámicos como Mirador Lago Argentino y distintos servicios turísticos coordinados desde Secretaría de Turismo.

Ushuaia y el turismo en el Fin del Mundo

Más al sur, Ushuaia mantiene su perfil como uno de los destinos emblemáticos de la Patagonia argentina. El otoño permite recorrer senderos y realizar navegaciones en condiciones más tranquilas que durante la temporada alta de verano.

Las excursiones por el Canal Beagle, las visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego y los recorridos en el histórico Tren del Fin del Mundo forman parte de los circuitos más elegidos por los visitantes. También se destacan caminatas hacia Laguna Esmeralda y excursiones para observar fauna marina y pingüinos en Isla Martillo.

¿Cómo combinar El Calafate y Ushuaia en un mismo viaje?

La conexión aérea entre ambas ciudades permite armar recorridos combinados de entre siete y diez días. Muchos viajeros optan por iniciar el circuito en El Calafate para recorrer la zona de glaciares y luego continuar hacia Ushuaia para sumar actividades vinculadas al mar y los bosques fueguinos.