Ubicado a cinco horas de la ciudad de Salta y sumergido los impactantes Valles Calchaquíes, Molinos se abre paso como uno de los destinos con una mística especial. Detentor de calles con antiguas casonas rodeadas de montañas increíbles, este rincón del noroeste argentino parece estar detenido en el tiempo.

Fundada en 1896 y a más de 2000 metros de altura, la localidad cuenta con una población de 927 habitantes y, desde 1975, es hacedora de la Iglesia Parroquial, declarada como Lugar Histórico Nacional por el Decreto 370.

¿Cómo es Molinos?

Molinos tiene esa mezcla justa entre historia viva y tranquilidad. Las calles de tierra, las casas antiguas y la calidez de su gente invitan a caminar sin apuro. Rodeado por cerros coloridos y viñedos de altura, este pueblo conserva el alma de los Valles Calchaquíes. Entre tejedoras, artesanos y sus viñedos al sol, guarda una tradición que se respira en cada rincón.

¿Qué hacer en Molinos?

Iglesia San Pedro Nolasco

La iglesia del pueblo en honor a San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional, es de arquitectura netamente colonial y se mantiene muy bien conservada. En ella se evidencian indicios muy arraigados de la arquitectura de Cuzco. Allí se encuentran enterrados los restos del último gobernador español de la intendencia de Salta del Tucumán antes de la revolución, Nicolás Severo de Isasmendi.

Fiesta Patronal

Se realiza todos los años a finales de enero. Para su celebración se lleva a cabo el Festival Nacional del Poncho, Doma y Folklore que convoca a los artistas más reconocidos, donde se mezclan la música tradicional y las demostraciones gauchescas con las exquisitas empanadas y comidas regionales de nuestros valles.

Centro de Interpretación Casa Indalecio Gómez

El lugar fue hogar de Indalecio Gómez, político salteño de relevante actuación en la política nacional desde 1880 a 1920. En honor a la historia e identidad de Molinos, se realizó en su casa un centro dedicado a las actividades culturales y capacitación de los pobladores a través del proyecto denominado “El patrimonio tiene oficio”, de vital importancia ya que su objetivo es enseñar oficios con mucha tradición en los pueblos.

Asociación de Artesanos y Productores “San Pedro Nolasco de los Molinos” y Criadero de Vicuñas “Coquena”

Es una visita imperdible para conocer este emprendimiento pionero en el aprovechamiento legal de este valioso camélido, en donde se tejen mantas, ponchos y barracanes, que se han convertido en un ícono en la zona, a través del uso responsable de los recursos naturales que permiten obtener productos de la más alta calidad.

Gastronomía local

En Molinos se puede encontrar los platos más ricos y sabrosos de la cocina popular de Salta, como las empanadas, tamales, maíz mote, charqui (carne secada al sol), anís y preparaciones dulces hechas con técnicas ancestrales, acompañados de los inigualables vinos de altura, reconocidos internacionalmente.

Ruinas de El Churcal

En Molinos se tiene la posibilidad de entrar en contacto con la historia precolombina recorriendo las ruinas que se ubican a unos 1800 msnm, a 8 km del pueblo, cuyos habitantes se destacaron principalmente por los hábitos alfareros, textiles y por trabajos en madera y cestería.

Viñedos más altos

En la zona, formando parte de la Ruta del Vino, se encuentran los viñedos más altos del mundo, ubicados a 2700 metros de altura, en donde la altitud impacta positivamente en la calidad de la uva por la mayor exposición a rayos ultravioletas. La uva para protegerse de los rayos genera una piel más gruesa y oscura, lo que le otorga luego mayor intensidad al vino en colores, aromas y sabores. El cielo diáfano y limpio potencia estas características, además de la gran amplitud térmica de la zona que facilitan un desarrollo homogéneo y equilibrado de azúcares, polifenoles, color, ácidos y sabores.

Cerro Overo

Es la montaña a cuyos pies se encuentra el pueblo de Molinos, posee una senda marcada para ascender hasta la cumbre y llegar a la Cruz desde donde se obtiene una hermosa vista de toda la región.