Llegaron las Megaofertas 2026 de Epic Games Store: videojuegos con hasta 75% de descuento

Fuente: CBR.

La Epic Games Store lanza cuatro semanas de descuentos importantes en grandes lanzamientos, juegos recientes, clásicos y una selección destacada de títulos independientes. Además de los descuentos, durante todo el evento habrá un juego gratuito semanal para PC y dispositivo móvil, junto con extras de Epic: paquetes cosméticos, moneda del juego y potenciadores de experiencia en títulos seleccionados.

Los precios más destacados

Con los datos de la tienda oficial al arranque del evento, estos son los títulos más convenientes:

Grand Theft Auto V Enhanced — 50% de descuento — USD 14,99 (precio original USD 29,99): la versión optimizada para PC del juego más vendido de la historia, con mejoras visuales, acceso a GTA Online y toda la campaña de Trevor , Michael y Franklin .

(precio original USD 29,99): la versión optimizada para PC del juego más vendido de la historia, con mejoras visuales, y toda la campaña de , y . Red Dead Redemption 2 — 75% de descuento — USD 14,99 (precio original USD 59,99): el mayor descuento de la lista para la obra maestra de Rockstar Games ambientada en el Salvaje Oeste de 1899 . Con acceso a Red Dead Online incluido , es la compra más conveniente de toda la Mega Sale. Para muchos jugadores, el mejor videojuego de la historia .

(precio original USD 59,99): el ambientada en el . Con acceso a , es la compra más conveniente de toda la Mega Sale. Para muchos jugadores, . EA Sports FC 26 Standard Edition — con descuento y prueba disponible : el juego de fútbol más popular del mercado, con prueba gratuita para quienes quieran probarlo antes de comprar .

: el juego de fútbol más popular del mercado, con . Battlefield 6 — 45% de descuento — USD 38,49 (precio original USD 69,99): el shooter multijugador de EA con destrucción de entornos , vehículos y combate a gran escala en mapas masivos . Disponible en EA Play.

(precio original USD 69,99): el de EA con , y . Disponible en EA Play. Marvel's Spider-Man 2 — 33% de descuento — USD 40,19 (precio original USD 59,99): la secuela de Insomniac Games donde Peter Parker y Miles Morales enfrentan a Venom y otros villanos en un Nueva York abierto y detallado.

Otros títulos destacados de la Sale

Entre los descuentos más profundos también se destacan Cyberpunk 2077 al 65% off, Star Wars Jedi: Survivor al 85% off, Ghost of Tsushima: Director's Cut al 40% off y Marvel's Spider-Man Remastered al 60% off.

Los juegos gratis de la primera semana

Desde el 14 hasta el 21 de mayo se pueden reclamar sin costo Sunderfolk: Standard Edition —RPG táctico cooperativo para hasta cuatro jugadores— y The Telltale Batman Shadows Edition, que incluye las dos temporadas completas de la saga narrativa de Telltale junto al modo visual Shadows. Una vez reclamados, quedan permanentemente en la biblioteca del usuario.