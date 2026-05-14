PlayStation Plus confirmó los juegos gratis para mayo 2026: la lista completa

La alineación de mayo parece aún más fuerte que la de abril, especialmente gracias a algunas importantes adiciones AAA. Los suscriptores del plan Extra acceden a 7 títulos; los de Premium suman un clásico adicional. Para reclamarlos, basta con entrar a la sección de PS Plus en la consola o en la web, buscar el juego y agregarlo a la biblioteca mientras esté disponible.
Los juegos del plan Extra (desde el 19 de mayo)
- Red Dead Redemption 2 (PS4/PS5 por retrocompatibilidad): uno de los títulos más aclamados de la última década regresa al catálogo. La obra de Rockstar Games transporta al jugador al Salvaje Oeste de 1899, narrando la historia de Arthur Morgan y la banda de Dutch van der Linde. Incluye acceso a Red Dead Online.
- Star Wars Outlaws (PS5): el primer juego de mundo abierto de Star Wars. Permite explorar planetas icónicos y nuevos por toda la galaxia encarnando a Kay Vess, una joven buscavidas que lucha, roba y burla a los sindicatos criminales de la galaxia. Se incorpora a través de Ubisoft+ Classics.
- The Thaumaturge (PS5): RPG con ambientación sobrenatural donde el protagonista, Wiktor Szulski, puede asomarse al corazón y la mente de los demás e invocar demonios místicos en combate táctico por turnos.
- Bramble: The Mountain King (PS4/PS5): aventura oscura e inquietante inspirada en el folclore nórdico. El jugador encarna a Olle, un niño que busca rescatar a su hermana secuestrada por un trol en un mundo de criaturas amenazantes.
- Flintlock: The Siege of Dawn (PS5): acción tipo Souls donde la pólvora y la magia coexisten en una batalla por el futuro de la humanidad, del estudio creador de Ashen.
- Broken Sword – La Leyenda de los Templarios: Reforged (PS4/PS5): versión remasterizada del clásico punto y clic de aventura gráfica, actualizada para consolas modernas.
- Enotria: The Last Song (PS5): acción y rol en un universo de inspiración mediterránea con una propuesta visual y narrativa muy particular.
El extra para Premium
- Time Crisis (PS4/PS5): el clásico shooter arcade de la primera PlayStation regresa con controles modernizados y compatibilidad con el giroscopio, adaptado a los estándares actuales.