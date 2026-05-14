PlayStation Plus confirmó los juegos gratis para mayo 2026: la lista completa

Fuente: WIRED.

La alineación de mayo parece aún más fuerte que la de abril, especialmente gracias a algunas importantes adiciones AAA. Los suscriptores del plan Extra acceden a 7 títulos; los de Premium suman un clásico adicional. Para reclamarlos, basta con entrar a la sección de PS Plus en la consola o en la web, buscar el juego y agregarlo a la biblioteca mientras esté disponible.

Los juegos del plan Extra (desde el 19 de mayo)

Red Dead Redemption 2 (PS4/PS5 por retrocompatibilidad): uno de los títulos más aclamados de la última década regresa al catálogo. La obra de Rockstar Games transporta al jugador al Salvaje Oeste de 1899 , narrando la historia de Arthur Morgan y la banda de Dutch van der Linde. Incluye acceso a Red Dead Online .

(PS4/PS5 por retrocompatibilidad): regresa al catálogo. La obra de transporta al jugador al , narrando la historia de y la banda de Dutch van der Linde. Incluye acceso a . Star Wars Outlaws (PS5): el primer juego de mundo abierto de Star Wars . Permite explorar planetas icónicos y nuevos por toda la galaxia encarnando a Kay Vess , una joven buscavidas que lucha, roba y burla a los sindicatos criminales de la galaxia. Se incorpora a través de Ubisoft+ Classics.

(PS5): el primer juego de . Permite y nuevos por toda la galaxia encarnando a , una joven buscavidas que lucha, roba y burla a los sindicatos criminales de la galaxia. Se incorpora a través de Ubisoft+ Classics. The Thaumaturge (PS5): RPG con ambientación sobrenatural donde el protagonista, Wiktor Szulski , puede asomarse al corazón y la mente de los demás e invocar demonios místicos en combate táctico por turnos .

(PS5): donde el protagonista, , puede asomarse al corazón y la mente de los demás e en . Bramble: The Mountain King (PS4/PS5): aventura oscura e inquietante inspirada en el folclore nórdico . El jugador encarna a Olle , un niño que busca rescatar a su hermana secuestrada por un trol en un mundo de criaturas amenazantes.

(PS4/PS5): aventura oscura e inquietante inspirada en el . El jugador encarna a , en un mundo de criaturas amenazantes. Flintlock: The Siege of Dawn (PS5): acción tipo Souls donde la pólvora y la magia coexisten en una batalla por el futuro de la humanidad, del estudio creador de Ashen.

(PS5): donde la y la coexisten en una batalla por el futuro de la humanidad, del estudio creador de Ashen. Broken Sword – La Leyenda de los Templarios: Reforged (PS4/PS5): versión remasterizada del clásico punto y clic de aventura gráfica , actualizada para consolas modernas.

(PS4/PS5): , actualizada para consolas modernas. Enotria: The Last Song (PS5): acción y rol en un universo de inspiración mediterránea con una propuesta visual y narrativa muy particular.

El extra para Premium