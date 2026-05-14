Groove rosarino en Buenos Aires: Latelonius presenta “LONIUS” en La Tangente.

La escena del funk-jazz argentino suma una nueva parada clave en la Ciudad de Buenos Aires. El próximo 23 de mayo, el octeto rosarino Latelonius se presentará en La Tangente para mostrar en vivo su nuevo álbum LONIUS, en lo que promete ser una de las fechas más intensas de su calendario reciente.

Con más de diez años de trayectoria, el grupo llega a la capital en un momento de madurez artística, consolidado como una de las propuestas más sólidas dentro del circuito instrumental local. Su identidad combina funk, jazz contemporáneo y exploración sonora, con una fuerte impronta colectiva donde cada integrante cumple un rol clave dentro del engranaje rítmico.

Un disco pensado como experiencia

LONIUS es el nuevo trabajo de estudio de la banda y funciona como una síntesis de su evolución, un álbum que oscila entre la precisión del ensamble y la libertad de la improvisación.

El material fue co-producido junto a Diego “piwifuntime” Savioli y reúne once composiciones que exploran distintas texturas del groove moderno, alternando pasajes enérgicos con momentos más abiertos, donde el espacio y el clima ganan protagonismo.

“Es un disco que nace desde el pulso, pero también desde el espacio”, describen desde la banda, en referencia a una búsqueda sonora que prioriza tanto el ritmo como la respiración de cada arreglo.

De Rosario al circuito nacional

Oriundos de Rosario, Latelonius se caracteriza por su formación de octeto, con una destacada sección de vientos y una base rítmica sólida que le da potencia y cuerpo a cada presentación en vivo. A lo largo de su recorrido compartieron escenario con artistas como Dante Spinetta, Nonpalidece y Nico Cota, consolidando un lugar dentro de la escena nacional que cruza géneros y públicos.

Además, el proyecto fue distinguido por la Municipalidad de Rosario como de Interés Municipal, un reconocimiento a su aporte dentro de la cultura local y su crecimiento sostenido en la última década.

Latelonius llega a La Tangente para presentar su nuevo disco LONIUS el 23 de mayo.

Un show pensado para Buenos Aires

La presentación en La Tangente no será un concierto más. La banda adelantó que está preparando un show especialmente diseñado para el público porteño, con arreglos nuevos, invitados y una puesta que buscará expandir la experiencia del disco en vivo. “Estamos armando una propuesta ambiciosa, pensada especialmente para esa noche”, adelantaron.

El vínculo con Buenos Aires no es casual: la ciudad concentra gran parte de su audiencia digital, algo que también explica la expectativa por este desembarco. Luego de su paso por la capital, Latelonius continuará su gira con una presentación confirmada el 20 de junio en Córdoba, donde seguirá presentando el material de LONIUS.