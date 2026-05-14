A cuánto va a llegar la inflación en mayo 2026, según consultoras y bancos privados

Qué se espera del dólar y la inflación

Las principales consultoras económicas y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mantienen proyecciones de inflación todavía elevadas para mayo 2026.

El informe difundido por la autoridad monetaria muestra que el mercado continúa esperando subas mensuales de precios cercanas al 3%, en un contexto donde el Gobierno intenta sostener el proceso de desaceleración inflacionaria mediante tasas reales negativas, fuerte ajuste fiscal y un esquema cambiario administrado.

Qué inflación proyectan las consultoras para mayo 2026

Según el último REM publicado por el Banco Central, las entidades privadas estimaron para abril una inflación mensual de 2,6%, mientras que el grupo de analistas con mejores antecedentes de proyección calculó un 2,7%. Las estimaciones para mayo se mantienen en niveles similares, lo que refleja que el mercado todavía no observa una desaceleración más fuerte en el corto plazo.

El dato resulta relevante porque, pese a cierta estabilidad cambiaria y menor ritmo de devaluación oficial, la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— continúa mostrando resistencia a la baja.

Inflación: qué espera el REM

Qué espera el mercado para el dólar, según el informe del REM

El informe del Banco Central también refleja que las consultoras y bancos privados continúan proyectando un dólar oficial avanzando por debajo de la inflación.

“El conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.676/USD para diciembre de 2026”, señaló el REM. Además, el Top 10 de analistas estimó un valor promedio aún menor, en torno a $1.611 por dólar hacia fin de año.

Para mayo de 2026, el REM había proyectado un dólar oficial promedio de $1.410, aunque la cotización ya superó ese nivel y avanzó hasta los $1.415 durante las últimas ruedas cambiarias.

Qué se espera del dólar los próximos meses

El dólar como ancla antiinflacionaria

Dentro del mercado financiero crece la percepción de que el Gobierno seguirá utilizando el dólar oficial como herramienta para contener la inflación.

El esquema combina:

Devaluación administrada

Tasas de interés relativamente bajas

Ajuste del gasto público

Intervención sobre expectativas cambiarias

Según distintos analistas privados, esta estrategia profundiza el atraso cambiario y comienza a generar tensiones sobre sectores exportadores, economías regionales y actividades industriales. Al mismo tiempo, el abaratamiento relativo del dólar impulsa nuevamente el turismo emisivo y aumenta la presión sobre el consumo en el exterior.

Qué pasa con las tasas de interés

Otro de los puntos destacados del relevamiento es que las consultoras continúan proyectando tasas reales negativas durante buena parte de 2026. Esto significa que los rendimientos de instrumentos en pesos, como plazos fijos o cuentas remuneradas, seguirían ubicándose por debajo de la inflación esperada. El escenario explica parte de la presión sobre el ahorro en moneda extranjera y la búsqueda de cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Qué espera el mercado para los próximos meses

Pese a las tensiones económicas y financieras, el REM no proyecta un salto brusco del dólar oficial en el corto plazo. Por el contrario, el consenso de bancos y consultoras continúa mostrando expectativas de continuidad del esquema actual durante gran parte de 2026.

Sin embargo, las proyecciones privadas siguen marcando que la inflación continuará en niveles elevados durante los próximos meses, incluso en un contexto de consumo deprimido y salarios que todavía corren por detrás de los precios.