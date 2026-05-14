Corte de apelaciones en EEUU cuestiona iniciativa de Trump de sancionar a grandes bufetes

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia un discurso en la rosaleda de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU.

Por Mike Scarcella y ​David Thomas

WASHINGTON, 14 mayo (Reuters) - La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó el jueves a una escéptica ‌corte federal de apelaciones en ‌su intento por reactivar los decretos que sancionaban a cuatro importantes bufetes de abogados, poniendo a prueba el alcance del poder presidencial después de que los jueces de Washington rechazaron las medidas por considerarlas ilegales.

Las relaciones comerciales de un bufete, incluidos los abogados que contrata, no están protegidas por la Primera Enmienda de ​la Constitución, declaró ⁠el representante del Departamento de Justicia Abhishek Kambli ante un ‌panel de la Corte de Apelaciones para el Circuito ⁠del Distrito de Columbia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ex procurador ⁠general nombrado por los republicanos Paul Clement, que actuó en defensa de los bufetes, replicó que los decretos de Trump "atentan contra el ⁠núcleo de la Primera Enmienda y la capacidad de los ​abogados para representar con celo a sus ‌clientes".

Los esfuerzos de Trump por castigar ‌a los bufetes y a los abogados que no le ⁠caen bien se convirtieron en una parte fundamental de una campaña contra sus supuestos enemigos al inicio de su segundo mandato. Las alegaciones del jueves atrajeron a una multitud de más ​de 100 ‌abogados y otros espectadores a la sala del tribunal de Washington.

Los bufetes afectados —Perkins Coie, Jenner & Block, WilmerHale y Susman Godfrey— obtuvieron sendas victorias contundentes en el tribunal federal de primera instancia, donde cuatro jueces nombrados por demócratas y ⁠republicanos dictaminaron por separado el año pasado que los decretos de Trump violaban la libertad de expresión y otras disposiciones de la Constitución.

Las órdenes de Trump citaban la labor jurídica de los bufetes, sus contrataciones, sus políticas de diversidad y sus lazos políticos. Pretendían impedir que los abogados de los bufetes accedieran a los edificios federales y ‌rescindir los contratos del Gobierno que tenían sus clientes. Las órdenes también privaban a los empleados de los bufetes de sus habilitaciones de seguridad del Gobierno.

El tribunal que escuchó los argumentos del jueves estaba compuesto por dos jueces nombrados por demócratas y uno por los ‌republicanos, cada uno de los cuales interrogó a Kambli sobre el alcance de la autoridad reivindicada por la Administración.

El juez Sri Srinivasan, nombrado ‌por el demócrata ⁠Barack Obama, le presionó para que aclarara si Trump puede revocar las autorizaciones de seguridad por motivos ajenos ​a la fiabilidad o la capacidad de mantener secretos. Kambli afirmó que los tribunales no tienen autoridad para revisar tales decisiones si el presidente invoca la seguridad nacional.

(Editado en español por Carlos Serrano)