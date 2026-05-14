Jubilados: cómo hacer el trámite para viajar gratis en subte y qué requisitos piden

Subtes.

Viajar en subte gratis ya es una realidad para miles de jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño avanzó con la reglamentación de la Ley 6.817 y puso en marcha un beneficio que busca aliviar el gasto en transporte público de los adultos mayores en medio de un contexto económico cada vez más complejo.

La medida alcanza también a retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con domicilio en la Ciudad y forma parte del programa Prioridad Porteña. De acuerdo a los datos oficiales, más de 5.200 personas ya realizaron el trámite entre septiembre de 2025 y abril de este año, lo que refleja una demanda histórica de organizaciones de jubilados y sectores vinculados a la movilidad urbana.

Quiénes pueden viajar gratis en subte en CABA

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados con ingresos no superen el equivalente a 2,5 haberes mínimos jubilatorios. Con los valores vigentes de mayo de 2026, el tope quedó fijado en $982.935,25 mensuales.

El pase es personal e intransferible, estará vinculado directamente al DNI del titular y tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación indefinida mientras se mantengan las condiciones exigidas.

Subtes.

Además, una de las novedades más destacadas es que no existen restricciones horarias para utilizarlo. El beneficio aplica tanto para la red de subtes como para el Premetro y se perderá de manera automática si no se utiliza durante dos años consecutivos o si el titular deja de cumplir los requisitos económicos o de residencia en la Ciudad.

Cómo hacer el trámite para obtener el pase gratuito

Los jubilados y pensionados que quieran acceder al pase pueden realizar el trámite de manera presencial o virtual. La gestión está habilitada en estaciones terminales, sedes comunales y Puntos de Atención Ciudadana de Ciudad de Buenos Aires. También puede hacerse online a través de la plataforma TAD o mediante los canales oficiales de Emova.

Para completar el trámite se necesita:

DNI actualizado con domicilio en CABA.

Último recibo de haberes.

Constancia de inscripción en ARCA.

Certificado de negativa de ANSES.

La validación de datos queda a cargo del Ministerio de Infraestructura porteño, que cruza información con registros oficiales del RENAPER y otros organismos nacionales.

Una vez aprobado el trámite, el beneficiario recibe una tarjeta magnética para utilizar el servicio. En caso de robo, pérdida o extravío, la reposición será gratuita, aunque deberá realizarse la denuncia correspondiente.