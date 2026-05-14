Favorece a todas y es muy sofisticado: el color de pelo en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay un color de pelo que va a ser furor este otoño-invierno 2026, ideal para las que quieren verse elegantes y prolijas en todo momento, con un color de pelo que nunca pase de moda y quede bien con varias tonalidades de piel.

El tono que va a brillar esta temporada es el melted brunette (marrón derretido), como lo llaman los estilistas de celebridades. La actriz Camila Morrone es un claro ejemplo de este color de cabello.

Este color consiste en una técnica de color gradual, que hace que las iluminaciones se vean suaves y naturales, explican expertos de Harpers Bazaar. Este tono se logra aplicando un gloss (baño de color) en un tono natural en las raíces y difuminándolo hacia otro color en medios y puntas.

En vez de ser un tono marrón uniforme, tiene diferentes capas de iluminaciones sutiles que hacen que se vea muy natural. Es una técnica ideal para sumar dimensión al cabello sin necesidad de hacer un balayage completo. Además, si estás rubia y querés volver al castaño, esto es perfecto porque ayuda a que tus mechones crezcan de forma armoniosa.

Con qué cortes llevar este color de pelo

Para potenciar aún más el efecto elegante y natural del melted brunette, el corte de pelo es clave. Hay tres cortes en particular que hacen que se luzca muy bien:

1. Capas largas y suaves

Los cortes en capas largas y suaves son ideales para este tono, porque permiten que las distintas iluminaciones se mezclen de forma armónica. Las capas sutiles dan movimiento y hacen que el degradé del color se vea más fluido y natural, sin cortes marcados.

2. Corte mariposa

El butterfly cut, con capas más cortas en la parte frontal y largas en el resto del cabello, es perfecto para resaltar el melted brunette. Este estilo genera volumen y enmarca el rostro, dejando que los tonos más claros se destaquen especialmente en los contornos.

3. Bob largo

Para las que prefieren un look más prolijo y moderno, el long bob es una excelente opción. Si lo llevás a la altura de los hombros o apenas más largo, este corte hace que el color se vea sofisticado y ordenado, ideal para un estilo más minimalista.