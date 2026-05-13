Se filtró quién se va hoy en “la placa planta” de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado

Santiago del Moro anunciará a los nuevos participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

La casa de Gran Hermano 2026 atraviesa una de las semanas más explosivas de la edición Generación Dorada. La producción sorprendió con la incorporación de la llamada “placa planta”, una estrategia que dejó a todos los jugadores nominados y al borde de la eliminación. En medio de un clima de tensión, las encuestas en redes ya anticipan quién se va del reality emitido por Telefe.

La “placa planta” revolucionó Gran Hermano

La reciente eliminación de Daniela De Lucía modificó por completo el panorama dentro de la casa más famosa del país. Tras esa salida, la producción decidió activar una dinámica inédita que puso en jaque a todos los participantes: los 15 jugadores quedaron automáticamente en placa y expuestos al voto negativo del público.

La propuesta fue directa. El objetivo consistió en que la audiencia elimine a quienes considera “plantas”, término utilizado para describir a los participantes que tienen poca participación en conflictos, estrategias o momentos destacados dentro del programa.

La decisión generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa. Mientras algunos jugadores intentaron cambiar rápidamente su perfil para ganar protagonismo, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios y campañas contra los concursantes menos activos.

Las encuestas anticipan quién podría irse de Gran Hermano

Aunque el resultado oficial se conocerá durante la gala de eliminación, algunas encuestas en redes sociales ya muestran una tendencia clara. Una de las más comentadas fue realizada por Fefe Bongiorno en X, donde miles de usuarios participaron votando al posible eliminado.

Según esos resultados, Lolo aparece como el participante con más posibilidades de abandonar la casa, acumulando alrededor del 50% de los votos negativos .

aparece como el participante con más posibilidades de abandonar la casa, acumulando alrededor del . Detrás de Lolo se ubican Zunino y Eduardo, también señalados por gran parte del público como jugadores con bajo perfil dentro del reality.

La incorporación de la “placa planta” tiene como objetivo aumentar la intensidad del reality y generar mayor movimiento dentro de la casa

Esta encuesta llamó la atención de los seguidores del programa porque marca una diferencia amplia entre Lolo y el resto de los nominados. En redes, muchos usuarios argumentaron que su juego pasó desapercibido durante las últimas semanas y que no logró generar alianzas fuertes ni momentos destacados.

Qué significa la “placa planta” en Gran Hermano

La nueva modalidad implementada en Gran Hermano busca modificar el ritmo del juego y obligar a los participantes a involucrarse más en la competencia. Desde el inicio de la temporada, los televidentes cuestionaron la actitud pasiva de algunos integrantes, algo que la producción decidió capitalizar con esta placa masiva.

El voto negativo volvió a ser clave en esta instancia. A diferencia de otras galas, el público no vota para salvar, sino para sacar de la casa a quienes considera que no aportan contenido al reality.

En X, antes Twitter, la consigna “Fuera plantas” rápidamente se volvió tendencia. Allí, miles de usuarios debatieron quiénes deberían abandonar el programa y señalaron a distintos participantes por mantenerse alejados de las discusiones o las estrategias fuertes.

Todos los jugadores quedaron automáticamente nominados en una placa masiva que expuso a cada participante frente al voto negativo del público.

Una gala clave para el futuro del reality de Gran Hermano

La eliminación de esta semana podría convertirse en una de las más importantes de la temporada de Gran Hermano. La producción apuesta a renovar la dinámica interna del juego y aumentar la intensidad de las estrategias en la recta decisiva del programa.

Además, la placa total dejó expuestas varias tensiones entre los participantes, que comenzaron a replantear vínculos y alianzas para evitar quedar nuevamente señalados como “plantas”. La presión también creció fuera de la casa, donde el fandom del reality se mantiene activo impulsando campañas para sacar o defender jugadores.

Con encuestas que ya marcan favoritos y apuntados, la expectativa por conocer al nuevo eliminado crece minuto a minuto. Todo indica que la gala estará cargada de tensión y podría cambiar por completo el desarrollo de la competencia.