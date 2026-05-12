Quién se fue de Gran Hermano el lunes 11 de mayo 2026: el nuevo participante eliminado

La gala de eliminación de Gran Hermano estuvo marcada por falsas salvaciones y momentos de máxima tensión entre los participantes.

La nueva gala de Gran Hermano dejó una noche cargada de tensión, estrategias y emociones dentro de la casa más famosa del país. La reciente eliminación de Gran Hermano mantuvo en vilo a los participantes y al público hasta los últimos minutos, en una definición marcada por el voto negativo y un versus muy ajustado.

Una gala de Gran Hermano llena de suspenso y confusión

La emisión del lunes 11 de mayo estuvo atravesada por momentos inesperados. En esta oportunidad, el conductor Santiago del Moro sorprendió a todos al jugar con la tensión de los participantes mediante falsas salvaciones que descolocaron tanto a la casa como a los seguidores del reality.

A medida que avanzó la noche, comenzaron a conocerse los nombres de quienes lograban continuar en competencia. La primera en salir oficialmente de peligro fue Cinzia Francischiello, quien obtuvo apenas el 4,8% de los votos negativos. Antes de regresar con sus compañeros, dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Tengan cuidado los caciques”, en referencia al conflicto que mantiene con Emanuel Di Gioia.

Luego fue el turno de Emanuel Di Gioia, ex participante de la edición 2011, que consiguió el 11,9% de los votos en contra y aprovechó el momento para enviarle un saludo de cumpleaños a su hija.

Por su parte, Franco Zunino también logró asegurar su permanencia en la casa con el 18,7% de los votos negativos. De esta manera, el mano a mano definitivo quedó conformado entre Daniela De Lucía y Danelik Galazán.

Daniela De Lucía fue eliminada de Gran Hermano

Finalmente, cerca del cierre del programa, llegó el momento más esperado de la noche. Daniela De Lucía se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano tras recibir el 52,7% de los votos negativos en el versus final frente a Danelik Galazán.

La salida de la coach motivacional estuvo marcada por la emoción. Entre lágrimas y abrazos, agradeció a sus compañeros y a la producción por la experiencia vivida dentro del reality. “Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a ver si cumplo el sueño de ser la analista de Gran Hermano”, expresó antes de abandonar la casa.

El “Big” también le dedicó unas palabras destacando su respeto y educación durante el juego. Como despedida final, los participantes interpretaron “Un velero llamado libertad”, el clásico de José Luis Perales, en uno de los momentos más emotivos de la gala.

Daniela De Lucía abandonó la casa tras perder el versus final frente a Danelik Galazán con el 52,7% de los votos negativos

Cómo queda el juego tras la eliminación de Gran Hermano

Con la salida de Daniela De Lucía, el reality entra en una etapa decisiva. La producción anunció que todos los jugadores quedarán incluidos en la denominada “placa planta”, una modalidad que promete modificar las estrategias y aumentar la tensión dentro de la casa.

Además, el repechaje se encuentra cada vez más cerca y podría cambiar por completo el rumbo de la competencia con el regreso de antiguos participantes. La expectativa también crece entre los seguidores de Gran Hermano, que esperan nuevas alianzas, enfrentamientos y movimientos inesperados en las próximas semanas.

Hasta el momento, la lista de eliminados de esta edición ya incluye a Gabriel Lucero, Divina Gloria, Tomy Riguera, Carla “Carlota” Bigliani, Carmiña Masi, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Jenny Mavinga, Franco Poggio, Andrea del Boca, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Martín Rodríguez, Brian Sarmiento, Solange Abraham, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y ahora Daniela De Lucía.

La nueva eliminación de Gran Hermano volvió a demostrar que cualquier participante puede abandonar la casa en una gala impredecible y marcada por la presión del público.