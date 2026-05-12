Histórico: Sudamérica recupera un dinosaurio que Alemania se llevó ilegalmente

Histórico: Sudamérica recupera un dinosaurio que Alemania sacó ilegalmente de Brasil

Tras más de 30 años de disputa, Brasil y Alemania acordaron el regreso del dinosaurio Irritator challengeri a Sudamérica. Se trata de uno de los fósiles que fue extraído de manera ilegal en los años 90 y trasladado a Europa. Ahora, regresa a su país de origen y se convierte en un hito clave de la historia brasileña.

Un hallazgo ilegal y tres décadas de disputa: cómo se logró la reparación histórica

El fósil fue extraído ilegalmente en la Chapada do Araripe, una zona cordillerana del estado de Ceará, al noreste de Brasil. Luego, fue llevado de contrabando a Alemania, donde un comerciante privado se lo vendió en 1991 al Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart. Allí permaneció durante más de 30 años en exhibición.

A lo largo de los años, los gobiernos brasileños y diferentes paleontólogos reclamaron el fósil, ya que su extracción y extradición violó la ley del país que establece que los fósiles encontrados en Brasil son propiedad del Estado.

El fósil estuvo exhibido en un museo alemán durante más de 30 años

El museo alemán aceptó devolver el dinosaurio después de una campaña diplomática internacional, una petición en línea de 35.000 firmas y una carta abierta firmada por 260 expertos de todo el mundo con el pedido a las autoridades alemanas. Ahora, el fósil será parte de un Museo de Paleontología Plácido Cidade Nuvens en Santana do Cariri.

“Cuando devolvemos un fósil a su lugar de origen, podemos cambiar la vida de las personas de muchas maneras. Este fósil atrae visitantes; estos visitantes vienen a estos lugares, y estos lugares comienzan a movilizar su economía en torno a este turismo fósil. La devolución de este material les da a los habitantes de Ceará un sentimiento de orgullo y pertenencia”, sostuvo Aline Ghilardi, paleontóloga de la Universidad Federal del Río Grande del Norte de Brasil.

Y expresó: “Sentimos una gran alegría, es algo implícito, porque lo vemos como otra victoria. Pero intento contener mi alegría porque es un proceso lento. Así que creo que solo lo celebraré de verdad cuando este fósil esté en suelo brasileño”.

Irritator challengeri: cómo es el dinosaurio que regresa a Brasil desde Alemania

El Irritator Challengeri fue un dinosaurio carnívoro de 6,5 metros de largo. El ejemplar habitó la Tierra hace aproximadamente 110 millones de años durante el período cretácico. El nombre fue elegido por la frustración que causó entre los paleontólogos extranjeros en 1996 cuando descubrieron que su cráneo había sido modificado por los contrabandistas para hacerlo parecer más completo.