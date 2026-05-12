Continúan los ajustes del gobierno de Javier Miley y las figuras de distintos medios no dudan en revelar su disgusto.

Este martes se convoca en todo el país la cuarta Marcha Federal Universitaria, en rechazo al ajuste que está realizando el gobierno de Javier Milei, como el desfinanciamiento educativo, los recortes en el área y la caída salarial que atraviesa el sector universitario. La movilización reúne organizaciones estudiantiles, gremios docentes y distintos sectores vinculados al sistema científico en la Plaza de Mayo como principal foco en la ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, durante el programa A La Barbarrosa, la conductora Georgina Barbarossa expresó su profunda angustia y quebró en llanto tras hablar del ajuste en la educación y la salud pública que está realizando el gobierno de Milei: “Me da mucha tristeza lo que está pasando. Amo mi país. Le pido al Gobierno un poco de sensibilidad porque no podemos tener las universidades así”, afirmó.

Además, demostró empatía con el sector público y reveló que le duele la fuerte crisis que está atravesando el país a nivel económico: “No podemos tener universidades así, ni la salud pública, es fundamental. No quiero que la Argentina esté de esta manera”, agregó.

Continúa el ajuste de Javier Milei y los argentinos están cansados

Este martes se vive nuevamente una movilización que demuestra un claro desagrado del pueblo argentino con el gobierno. La protesta busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes tras dos años de ajustes de La Libertad Avanza y critica la reducción de 2,5 Billones en las entidades educativas publicas y los ajustes de $78.700 millones en la Secretaría de Educación, incluyendo la paralización de obras de infraestructura universitaria. Asimismo, la convocatoria fue impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y respaldada por rectores de universidades nacionales, sindicatos docentes y sectores vinculados al ámbito científico y tecnológico.