De TOBIKA a Aukan, los lanzamientos musicales de la semana que tenés que escuchar.

La escena musical argentina sigue en plena ebullición y esta semana llega cargada de estrenos, discos y nuevas propuestas que cruzan géneros, estilos y generaciones. Desde la música urbana con sabor tropical hasta el rap experimental y el tango contemporáneo, estos son los lanzamientos y artistas que tenés que tener en el radar.

TOBIKA y el “Sabor Tropical” que mezcla deseo, actitud y calle

El artista argentino Tobika presentó su nuevo single Sabor Tropical, una canción que se mueve entre el reggaetón y los ritmos latinos, con una impronta marcada por el coqueteo, el humor y la picardía.

En este lanzamiento, Tobika construye un personaje magnético que reivindica la autenticidad por encima del lujo, con una narrativa que mezcla identidad urbana, carisma y códigos callejeros. El track apuesta fuerte a lo viral, con estribillos directos y una base rítmica pegadiza que lo posiciona dentro de la nueva escena urbana local.

Además del estreno, el artista continúa con su gira “TOBIKA TOUR”, que lo llevará por Uruguay, La Plata, Rosario y Córdoba durante mayo, consolidando su crecimiento en vivo.

Aukan y “Umbral”: un disco que cruza géneros sin límites

Otro de los lanzamientos destacados es Umbral, el nuevo disco de Aukan, un trabajo de 10 canciones donde el artista explora una fusión libre entre hip hop, rock, metal y jazz.

El álbum refleja un proceso de búsqueda y madurez artística, con una identidad que apuesta a la experimentación sin perder el pulso del rap como base. Según el propio músico, Umbral representa un recorrido personal donde cada canción abre una puerta distinta dentro de su universo creativo.

El proyecto llega luego de un año de fuerte expansión para Aukan, con giras por España, presentaciones en festivales, y una consolidación dentro de la nueva generación del hip hop argentino.

Stella Milano y el tango como puente entre Tita y Eladia

En un registro completamente distinto, la artista Stella Milano presenta De Tita a Eladia, un espectáculo musical que recorre el tango a través del legado de dos figuras fundamentales: Tita Merello y Eladia Blázquez.

El show propone una mirada íntima y emocional del género, combinando interpretación, memoria y una puesta en escena elegante que refuerza la vigencia del tango en el presente. Con dirección musical de Dino Durand, la propuesta se presentará el 24 de mayo en San Telmo, en un formato que mezcla música en vivo, teatro y homenaje cultural.

Entre la explosión urbana de Tobika, la experimentación de Aukan y la tradición reinventada por Stella Milano, la escena musical de esta semana muestra un mapa diverso donde conviven lo popular, lo alternativo y lo clásico.