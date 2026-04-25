Joaco Burgos, ROX y Carín León: tres lanzamientos para musicalizar el fin de semana.

Entre adelantos de discos esperados, nuevos conceptos artísticos y estrellas internacionales en expansión, el fin de semana ofrece un menú musical variado para acompañar un domingo tranquilo o una tarde de auriculares. Desde Buenos Aires hasta el circuito global, estas tres novedades resumen hacia dónde está yendo la música hoy.

Tres lanzamientos imperdibles para escuchar este fin de semana

Joaco Burgos – “Aunque sea por hoy”

El joven cantautor argentino presenta el último adelanto de su próximo disco Desde lo profundo, y confirma por qué es una de las voces emergentes más interesantes de la escena local. “Aunque sea por hoy” combina una sensibilidad clásica de canción de autor con un trabajo sonoro refinado, cuerdas, instrumentación acústica y una emoción contenida que crece con cada escucha.

La canción, que el propio Joaco Burgos define como una de las primeras que compuso, encuentra recién ahora su lugar, en un momento de mayor madurez artística. El resultado es un equilibrio entre nostalgia y frescura que anticipa un disco más introspectivo y ambicioso.

ROX – “Alta Frecuencia”

La artista multidisciplinaria Roxana Frontini propone algo más que una canción, un concepto. “Alta Frecuencia” se inscribe dentro de lo que ella denomina mindset music, una búsqueda donde el sonido funciona como herramienta para influir en el estado interno.

Con una impronta pop y un fuerte desarrollo visual, el tema invita a pensar la música como experiencia expandida. En tiempos de sobreestimulación, ROX plantea una pausa activa, escuchar para recalibrar, para enfocar, para conectar con una versión más consciente de uno mismo. Su propuesta cruza arte, diseño y pensamiento, y apunta a construir comunidad más que audiencia.

Carín León – “La Buena”

Desde México, Carín León vuelve a demostrar por qué es uno de los nombres más fuertes de la música latina actual. “La Buena” mantiene su ADN de regional mexicano, pero con una producción que lo acerca a un público global.

La canción narra una historia de redención amorosa y llega en un momento clave de su carrera, con una gira internacional que lo llevará por escenarios icónicos y que incluirá su regreso a Buenos Aires en agosto. Con premios como el Grammy Awards y colaboraciones internacionales, León sigue expandiendo los límites del género.