Orión XL, Señorita Novio y Comevidrio: tres artistas nuevos que tenés que escuchar esta semana.

En una escena musical argentina que no deja de mutar, hay nombres que empiezan a hacer ruido y que vale la pena tener en el radar. Entre lanzamientos conceptuales, manifiestos sonoros y canciones que dialogan con el presente, tres proyectos emergen con fuerza esta semana: Orión XL, Señorita Novio y Comevidrio.

Tres lanzamientos musicales para descubrir esta semana

Orión XL: hip hop como punto de quiebre

Tras su disco kaos & Armonía, Orión XL vuelve con ICTUS, un trabajo que toma su nombre del término médico asociado a un ACV para construir una potente metáfora del colapso como transformación. El rapero de Berisso plantea este nuevo álbum como un punto de inflexión personal y colectivo, atravesado por tensiones sociales, políticas y culturales.

El proyecto está dividido en tres partes. La primera, El Síntoma (ya disponible) funciona como una radiografía de época donde aparecen la pandemia, la tecnocracia y el avance de discursos reaccionarios a nivel global, con referencias incluso a la obra del poeta Raúl Gómez Jattin.

Las próximas entregas, La Terapia y El Duelo, llegarán en las siguientes semanas, con el corte Brea previsto para el 1 de mayo, en homenaje a la clase trabajadora de Berisso. Con producción de Mauro Verdi (MyT), figura clave del hip hop nacional, el disco suma colaboraciones de artistas como Alika y músicos de distintas escenas, consolidando una obra independiente, con identidad barrial y vocación política.

Señorita Novio: indie, amistad y espíritu noventoso

Desde La Plata, Señorita Novio, alter ego de Inés Mauri, presenta AMIS, el primer adelanto de su próximo disco Una mala idea, que verá la luz en mayo. La canción, en colaboración con Lichi, cruza indie rock y new wave con una energía noventosa y una sensibilidad contemporánea. Lejos de la lógica individualista, el tema pone el foco en la amistad como motor y refugio, una idea que también se refuerza en su videoclip, donde la estética de la protesta aparece como telón de fondo.

El recorrido de Señorita Novio viene consolidándose desde su debut Pendeja (2022), seguido por el EP Isla Queer y La sombra es un reflejo (2024), donde exploró sonidos más cercanos al indie folk. Su nuevo disco promete profundizar esa identidad híbrida entre guitarras distorsionadas, climas introspectivos y una impronta conceptual bien marcada. Como segundo adelanto, el 30 de abril lanzará El Disfraz, junto a Shitstem.

Comevidrio: ruido, ironía y manifiesto punk

En un contexto que, según denuncian, tiende a la apatía y la superficialidad, Comevidrio irrumpe con Lobotomía Gratis, su primer disco, disponible desde el 23 de abril. El dúo apuesta por una propuesta directa con menos elementos y más impacto.

Con 13 canciones, el álbum funciona como una descarga punk que combina bajo, batería, sintetizadores y mucha distorsión. Producido por Francisco Cirillo (Winona Riders) y con mezcla de Diego Calderón, el material se sostiene sobre una lógica DIY que privilegia la crudeza por sobre la sobreproducción.

El disco abre con No lo voy a devolver y avanza con temas que apuntan contra las dinámicas más cuestionadas de la escena musical como el oportunismo, la pose y los vínculos utilitarios. La ironía y la sátira aparecen como herramientas para incomodar y generar reflexión. Más que un simple debut, Lobotomía Gratis se presenta como un posicionamiento artístico y político, una invitación a recuperar el ruido como forma de resistencia y comunidad.