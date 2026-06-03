Exclusivo jubilados: cómo participar de un ciclo de tango totalmente gratis en CABA

Los jubilados y pensionados pueden disfrutar de un ciclo de tango totalmente gratis en la ciudad de Buenos Aires el próximo viernes 5 de junio. Se trata de la propuesta Historias de tango que convoca a disfrutar de música, canto y danza en vivo.

Cómo acceder gratis al ciclo de Historias de tango

El evento es gratuito para todos los jubilados y pensionados que cuenten con el Pase Cultural porteño. Durante el encuentro gratuito se realizará un homenaje a Carlos Gardel, "la voz eterna", considerado uno de los cantores que cambió para siempre la historia del tango. Además, se podrá disfrutar de sus canciones que lo convirtieron en una de las voces eternas del cancionero argentino.

El ciclo encuentro será el próximo viernes en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) a las 20 hs. Los interesados, beneficiarios del Pase Cultural, deben reservar sus entradas gratuitas de manera online al completar el formulario, pueden solicitarse hasta dos lugares. Solo se tienen que llenar datos personales y esperar el contacto del equipo de Pase por correo para confirmar tu lugar.

Cómo funciona el Pase Cultural de la Ciudad: el trámite para tenerlo

El Pase Cultural está disponible para todos los jubilados y pensionados de 60 años o más que residen en la ciudad de Buenos Aires. El programa ofrece la posibilidad de realizar actividades culturales gratis o acceder a descuentos en entradas para el cine, el teatro, museos y hasta ahorrar en librerías.

En concreto, los beneficiarios reciben una tarjeta física o digital, denominada Tarjeta Pase que cuenta con un crédito que está vigente seis meses para comprar entradas. También, solo con presentar el DNI o mostrar la tarjeta se puede participar de actividades sin costo u obtener descuentos.

El Pase Cultural para jubilados se puede tramitar a distancia o presencialmente

La inscripción al beneficio se puede realizar de manera online a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se deben cargar los documentos solicitados para completar el trámite. Una vez enviada la solicitud, las autoridades revisan la documentación y se comunican con los solicitantes para confirmar el trámite y avanzar en la entrega del beneficio.

También existe la posibilidad de tramitarlo de manera presencial en Av. de Mayo 575, de lunes a jueves entre las 10 y las 15 horas. Al llegar, los interesados en el pase cultural deberán anunciarse en recepción donde les indicarán los pasos a seguir.