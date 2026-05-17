Pase Cultural para jubilados y pensionados: cómo sacar el beneficio por internet para ir al cine, teatro y comprar libros

Pase Cultural gratuito para jubilados y pensionados: como obtener el beneficio online.

Los jubilados y pensionados que vivan en la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a un beneficio gratuito pensado para fomentar el acceso a la cultura. Se trata del Pase Cultural para Adultos Mayores, un programa del Gobierno de la Ciudad que entrega saldo para usar en librerías, teatros, cines y distintos espacios culturales adheridos.

El programa está destinado a personas mayores de 60 años y funciona mediante una tarjeta física o virtual que cuenta con una carga económica disponible cada seis meses. Además del saldo, quienes acceden al Pase Cultural también pueden aprovechar descuentos y promociones especiales en diferentes actividades y comercios culturales de CABA.

Jubilados y pensionados que vivan en la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder al Pase Cultural.

Cómo funciona el Pase Cultural para Adultos Mayores

El Pase Cultural para Adultos Mayores funciona mediante una carga única semestral que puede utilizarse como medio de pago en espacios culturales adheridos de la Ciudad de Buenos Aires.

La tarjeta, que puede ser física o virtual, permite comprar libros, entradas para el cine, teatro y otros productos o servicios culturales. El objetivo del programa es promover el acceso de los adultos mayores a propuestas recreativas, educativas y artísticas. Para solicitar el Pase Cultural para Adultos Mayores es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser jubilado o pensionado.

Tener 60 años o más.

Cobrar una jubilación o pensión que no supere los $600.000 mensuales, sin incluir el aguinaldo.

Residir en la Ciudad de Buenos Aires y poder acreditarlo con documentación.

Cómo sacar online el Pase Cultural para jubilados y pensionados

La inscripción puede realizarse de forma online a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se deben cargar los documentos solicitados para completar el trámite.

También existe la posibilidad de hacer la gestión de manera presencial en Av. de Mayo 575, de lunes a jueves entre las 10 y las 15 horas. Al llegar, los interesados en el pase cultural deberán anunciarse en recepción para recibir indicaciones. Una vez enviada la inscripción y revisada toda la documentación, las autoridades se comunicarán con el solicitante para confirmar el trámite y avanzar con la entrega del beneficio.

En tiempos donde llegar a fin de mes y el ajuste a los jubilados es cada vez mayor, la cultura es un espacio de resguardo, por lo que hay que aprovechar al máximo el beneficio del pase cultural que aún otorga el Gobierno de la Ciudad.