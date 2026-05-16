River decidió blindar a Santiago Beltrán con una suculenta cláusula en euros

El arquero del Millonario es la nueva sensación del Torneo Apertura

El desarrollo de la temporada 2026 expone que River acaba de encontrar una nueva promesa que surgió de sus divisiones inferiores y que fue producto casi de una mala decisión. La presencia de Santiago Beltrán bajo los tres palos es una que está dando una gran colección de alegrías, que se profundizaron después de la victoria ante San Lorenzo en los penales. Algo que activó un llamado para renovar y aplicar una cláusula suculenta.

“Por sobre todas las cosas, lo que más destaco de él es ser un arquero de equipo grande. Sacó la que tenía que sacar o la que podía sacar: el rebote ese que casi se le mete contra el palo. Y después los penales”, expresó Eduardo Coudet en conferencia de prensa después de que el arquero contuviera dos penales claves para la clasificación del plantel a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Es por ello que desde River activaron el operativo renovación de contrato. La intención es que el vencimiento del vínculo se extienda más allá de diciembre del 2027 y pase al 2029 o incluso a finales de la temporada 2030. Eso no es lo único, porque también se le entregará una considerable mejora en lo salarial y estará protegido por una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Hay que recordar que su ascenso a la primera división de River fue producto de una serie de malas noticias. La primera se trató de la salida de Jeremías Ledesma, que creyó que Franco Armani no iba a darle la chance de mostrarse; por ende, forzó su transferencia a Rosario Central. Mientras que el Pulpo sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que recién en mayo le permitirá regresar a un partido oficial.

Además, se debe sumar que Marcelo Gallardo en la pretemporada le pidió a Ezequiel Centurión que se quede y no acepte un nuevo préstamo en Independiente Rivadavia. Sin embargo, una lesión en su mano provocó que quedara marginado y la única opción disponible en la previa del inicio del Apertura era un joven Santiago Beltrán que no había debutado de manera profesional.

¿Seguirá siendo titular?

Todo pareciera indicar que Franco Armani solo regresará al arco de River en caso de que se presente una oportunidad. Una que se dará dentro de poco en el marco del partido de la quinta fecha de la Copa Sudamericana frente a Bragantino de Brasil. Esto es producto de que Santiago Beltrán fue expulsado ante Carabobo y la CONMEBOL determinó que debe cumplir una jornada.

Si bien los dirigentes intentaron reducir la pena alegando que no se trató de un último recurso, el organismo mantuvo su postura. Mientras que el Pulpo regresará al arco después de aquel intento fallido frente a Vélez en el Torneo Apertura, en donde apenas aguantó 45 minutos, debido a que en el vestuario solicitó el cambio porque su lesión le estaba provocando ciertos dolores.