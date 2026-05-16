La Noche del Obelisco: cómo será el festejo por los 90 años del ícono porteño.

El Obelisco cumple 90 años y Buenos Aires prepara una noche especial en pleno corazón porteño con espectáculos, mapping 3D, música en vivo y una edición extendida de Corrientes 24HS.

La cita será el próximo 23 de mayo desde las 19 horas, cuando la avenida más emblemática de la noche porteña se transforme en una gran fiesta urbana para homenajear al monumento que desde 1936 domina la intersección de la Avenida 9 de Julio y Corrientes.

Cómo será La Noche del Obelisco

El eje central del festejo será un impactante show de mapping 3D proyectado directamente sobre el Obelisco, con una puesta audiovisual que repasará no solo la historia del monumento sino también distintos momentos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

El espectáculo estará acompañado por música en vivo, intervenciones artísticas y performances itinerantes que buscarán transformar el centro porteño en una gran experiencia cultural al aire libre.

El próximo 23 de mayo se celebrará la Noche del Obelisco por los 90 años del monumento argentino.

Además, habrá una edición especial de Corrientes 24HS, que se extenderá desde Avenida Callao hasta Cerrito, con actividades distribuidas a lo largo de toda la traza, artistas callejeros, propuestas musicales, sorpresas escénicas y una fuerte participación del circuito gastronómico y teatral.

Como parte del evento, bares, restaurantes y teatros permanecerán abiertos hasta las 2 de la madrugada, reforzando esa identidad nocturna que convirtió a la avenida Corrientes en uno de los grandes símbolos culturales de Buenos Aires.

Cómo ir y qué tener en cuenta

Al tratarse de una celebración masiva en pleno microcentro, se espera una importante convocatoria y cortes de tránsito parciales en la zona. La recomendación principal será llegar en transporte público.

El Obelisco de Buenos Aires se fundó en 1936.

Las líneas de subte B, C y D permiten acceso cercano a la zona del Obelisco, además de múltiples líneas de colectivo que circulan por el centro porteño. También se prevé una fuerte presencia peatonal sobre Corrientes y la 9 de Julio, por lo que se aconseja asistir con tiempo y priorizar el traslado a pie una vez en el área. El acceso al evento será libre y gratuito.

El Obelisco: 90 años de historia porteña

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. Fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch y construido en un tiempo récord, apenas 31 días.

Con sus 67,5 metros de altura, rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y también en uno de los más discutidos. De hecho, en sus primeros años hubo quienes propusieron demolerlo por considerarlo una estructura “innecesaria”.

Lejos de eso, terminó consolidándose como el gran punto de encuentro de los porteños, allí se celebraron campeonatos mundiales, triunfos deportivos, manifestaciones sociales, campañas políticas y momentos históricos que marcaron generaciones enteras.

Desde los festejos por la Copa del Mundo hasta recitales espontáneos y vigilias populares, cuando pasa algo importante en Buenos Aires, casi siempre termina pasando en el Obelisco.

A lo largo de estas nueve décadas, el Obelisco dejó de ser solo una obra arquitectónica para convertirse en una especie de termómetro emocional de la ciudad. Representa celebración, protesta, encuentro y pertenencia.