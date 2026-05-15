Álbum virtual Panini del Mundial 2026: cómo descargarlo y registrarse

La aplicación “FIFA Panini Collection” permite abrir paquetes diarios sin costo.

El furor por el Mundial 2026 empezó mucho antes del pitazo inicial y, como en cada edición, el álbum virtual de Panini volvió a convertirse en un fenómeno entre los fanáticos del fútbol. La colección digital oficial ya está disponible para celulares y computadoras, y miles de usuarios buscan todos los días nuevos códigos promocionales para conseguir sobres gratis y completar más rápido las figuritas.

La aplicación “FIFA Panini Collection” permite abrir paquetes diarios sin costo, intercambiar repetidas con usuarios de todo el mundo y avanzar en una colección que incluye cerca de 980 figuritas digitales de las 48 selecciones que participarán de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Además, la plataforma suma desafíos y recompensas especiales para mantener activa a la comunidad.

Cuáles son los códigos activos del álbum virtual del Mundial 2026

En las últimas semanas comenzaron a circular distintos códigos promocionales que desbloquean sobres adicionales. Algunos fueron difundidos por Panini, FIFA y marcas asociadas como Coca-Cola. Entre los más utilizados por los usuarios aparecen:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

PANINIFWC26

FEELITALL26

ALLTHEFEELS26

PLAYWC26NOW

GIFTWC26PACK

COKEPANINI26

FIFA-2026-PLAY

MAILWC26GIFT

Comenzaron a circular distintos códigos promocionales que desbloquean sobres adicionales.

Según distintos reportes de usuarios y medios especializados, los códigos pueden habilitar sobres gratuitos adicionales y ayudar a llegar al límite diario permitido dentro de la aplicación.

Cómo canjear los códigos paso a paso

El proceso para activar los premios es sencillo. Una vez dentro de la app oficial o de la versión web del álbum virtual, los usuarios deben ingresar al apartado de “Código promocional”, escribir el código correspondiente y confirmar el canje. Automáticamente, el sistema acredita nuevos paquetes para abrir.

Además de los sobres diarios gratuitos, el álbum virtual también permite crear grupos con amigos para intercambiar repetidas y completar páginas más rápido. Esta función se volvió una de las más populares dentro de la comunidad digital de coleccionistas.

El regreso del clásico álbum Panini demuestra que la pasión mundialista sigue intacta, aunque ahora también se juegue desde el celular. Con códigos promocionales, intercambios online y recompensas digitales, la experiencia apunta a combinar la nostalgia de las figuritas con herramientas modernas pensadas para una nueva generación de fanáticos.