A solo $5000 para jubilados: las termas de Entre Ríos rodeada de naturaleza ideal para una escapada

El turismo de bienestar se consolidó como una de las alternativas preferidas por los adultos mayores que buscan descansar, cuidar su salud y disfrutar de la naturaleza sin hacer gastos enormes. En ese contexto, la provincia de Entre Ríos vuelve a destacarse con una propuesta difícil de igualar: las Termas de Chajarí, donde los afiliados al PAMI pueden ingresar por apenas $1.200.

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados de la obra social, que acceden a una tarifa promocional muy por debajo del valor general ($2.500). Esta ventaja convierte al complejo en una de las opciones termales más económicas del país y explica por qué Chajarí se mantiene entre los destinos favoritos del turismo senior.

Instalaciones pensadas para el descanso y la salud

Inauguradas en octubre de 2001, las Termas de Chajarí cuentan con más de diez piscinas distribuidas en distintos sectores, adaptadas a las necesidades de cada visitante.

Sector Activo : incluye piscinas con hidromasajes (una de ellas cubierta), piletas con juegos acuáticos y espacios a temperatura ambiente.

Sector Pasivo : diseñado exclusivamente para la relajación, con piscinas equipadas con hidrojets, iluminación subacuática y una destacada cascada termal con masajes hídricos .

Sector Mixto: ofrece piscinas cubiertas, una olímpica y otra especialmente adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando accesibilidad y seguridad.

Naturaleza, caminatas y actividades complementarias

Más allá de las aguas termales, el predio cuenta con una Reserva Natural al noroeste del complejo, ideal para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza. Allí se pueden recorrer dos senderos señalizados:

Sendero A : baja dificultad, unos 30 minutos. Permite observar flora y fauna del Espinal, además de aves desde un mirador.

Sendero B: algo más exigente, una hora de recorrido por ambientes de la ribera del río Uruguay.

El complejo también dispone de un Centro de Interpretación de la Naturaleza, parrillas, locales gastronómicos, salas de masajes y espacios de venta de productos regionales.

Cómo llegar y precios actualizados

Las Termas de Chajarí se ubican en el kilómetro 349 de la Autovía Nacional 14, a unos 493 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en auto dura aproximadamente 5 horas y 20 minutos.

Precios de entrada:

Jubilados y pensionados (PAMI): $1.200

Entrada general: $2.500

Menores de 4 años: $900

Menores de 4 a 12 años: $1.200

Personas con discapacidad: ingreso gratuito

Por su combinación de precio accesible, servicios completos y entorno natural, las Termas de Chajarí se consolidan como una de las mejores alternativas de descanso para jubilados que buscan relajarse, cuidar su bienestar y disfrutar de una escapada sin afectar el bolsillo.