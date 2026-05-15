Marcela Pagano denunció a Javier Milei por delitos de "gravedad institucional" y por haberla insultado en vivo

La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente este viernes al presidente Javier Milei por presunto encubrimiento e incumplimiento de sus funciones como jefe de Estado. La denuncia ocurre en el marco de la escalada entre la propia Pagano y Milei, tras los insultos que el mandatario le dedicó en una entrevista de streaming el jueves a la noche. Según indicó la legisladora, se trataría de delitos de gravedad institucional.

El mandatario y líder de La Libertad Avanza volvió a arremeter contra dirigentes sindicales, periodistas y docentes durante una entrevista al aire este jueves. En un tono confrontativo, el mandatario defendió su programa económico y aseguró que el futuro del país depende de que la sociedad argentina sostenga "el camino de la libertad". En paralelo, apuntó contra la periodista y ex legisladora de su espacio Marcela Pagano al definirla como el "lechón iraní".

En redes sociales, numerosos usuarios interpretaron que la referencia apuntaba contra Pagano, quien mantiene desde hace meses un fuerte enfrentamiento con sectores del oficialismo que la llevaron a romper el bloque oficialista en el Congreso. Tras los insultos del presidente, la diputada lo denunció penalmente esta mañana.

Qué dice la denuncia de Pagano contra el presidente Milei

Uno de los puntos centrales de la denuncia está vinculado a afirmaciones de Milei sobre un supuesto "intento de desestabilización contra su Gobierno" tras el triunfo electoral de Manuel Adorni en las elecciones legislativas porteñas. Según el escrito judicial, esas declaraciones podrían encuadrarse en delitos vinculados a atentados contra el orden constitucional y la vida democrática.

"Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable", según explica la presentación realizada por Pagano.

El segundo eje de la denuncia apunta a un tramo de la entrevista en el que Milei relató un presunto intento de soborno por parte de un empresario. Para la legisladora, "la conducta del empresario", tal como fue narrada por el Presidente, "encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal". Durante esa misma aparición mediática, Milei aseguró que "los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones", y afirmó que "un conjunto de hijos de puta" intentó promover un golpe financiado desde Venezuela.

Milei contra los periodistas y el aborto: "La sociedad argentina hizo un genocidio"

El jefe de Estado también apuntó contra la periodista Débora Plager por haber apoyado el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 202o. "¿Alguien le puede informar a Plager que ella es cómplice de asesinato? Ella fue al Congreso a defender la ley del aborto", afirmó Milei.

"Y en temas de aborto, la sociedad argentina hizo un desastre, porque produjo una semejante caída en la tasa de reproducción. Acá hubo un genocidio. Y Plager fue cómplice de esos asesinatos", concluyó el mandatario.