Karina rodea a Santiago Caputo: controlará la SIDE, puso una cámara en su despacho y lo aleja de la mesa política

Karina Milei dio otro paso en su plan de comer casilleros que ocupa Santiago Caputo. Tras la invasión al Ministerio de Justicia, ahora se quedó con el lugar para controlar la SIDE.

Si bien en los papeles el titular de la Secretaría de Inteligencia seguirá siendo Cristian Auguadra (contador de la familia de Caputo), la hermanísima se quedó con un botín de oro: la presidencia de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. O se,a el lugar donde se controla cuánto, dónde y cuándo gasta la SIDE su dinero reservado.

Santiago Caputo ya estaba anoticiado de este suceso hace más de un mes y finalmente el día llegó. Fue ayer tras una reunión en el Congreso de la Nación. Fue designado Sebastián Pareja al frente de esa bicameral.

El diputado nacional y armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires sufrió consecuencias inmediatas en las redes sociales, en medio de la guerra de virtuales versus territoriales. Un grupo fuerte de trolls salió a pedir su cabeza y a criticar a Karina Milei. Desde el sector de Santiago Caputo intentan despegarse de esa situación. Nadie quiere exponer la interna que se vive en la Casa Rosada. Hay trolls inorgánicos que avanzan por las suyas, argumentan.

Karina está obsesionada con los tejidos políticos y los encuentros de Caputo. La semana pasada Casa Militar (que depende de la hermana de Milei) instaló una cámara que filmaba la puerta del despacho del asesor presidencial. Un deseo de hace meses que finalmente concretó. Antes había sido con agentes en la puerta. Y logró finalmente el cometido de filmar sus entradas y salidas y las de sus visitas.

Ante la difusión periodística del dato en la red social X, Karina decidió retroceder y tuvo que sacar la cámara que había ordenado poner. Duró un día la aventura de espiar a Caputo. Cuando la retiraron, en Casa Militar dieron una argumentación insólita: se habían equivocado de piso.

La interna está que arde y lo único que intenta el Gobierno es que se filtre lo menos posible el ruido político que critica, entre otros, Luis "Toto" Caputo.

En este contexto, Santiago Caputo ayer pegó el faltazo a la reunión de mesa política. Primera vez que no va desde que es convocado. A saber: al comienzo de estas reuniones no era parte. Luego se lo sumó.

Son encuentros de mesa chica que craneó Karina junto a los Menem y Manuel Adorni. Según relataron desde su entorno, "tenía en agenda una reunión impostergable". Dicen que Adorni ya estaba al tanto. Otras fuentes del Gobierno afirman que Caputo no quiso ir. "Que vaya Pareja", le dijo en broma a una persona, según pudo averiguar El Destape.

Caputo cree hoy que no es necesario su presencia en esas reuniones ya que se toman decisiones que están alejadas hoy de las cuestiones que hoy él tiene al mando, según pudo saber El Destape. Karina de alguna manera lo alejó de las decisiones políticas tras el triunfo inapelable en las elecciones de octubre que algunos creen que fue por las jugadas políticas del karinismo en todo el país y otros que se la tribuyen por el salvataje de Donald Trumpo vía "Toto" y Santiago Caputo. El debate sigue abierto.