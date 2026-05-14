Nicolás Wiñazki reveló la nueva interna en el gobierno de Milei: "Amenazó..."

La Libertad Avanza está atravesando una crisis política. La banca por parte de Javier Milei a Manuel Adorni, a pesar de la investigación que pesa en su contra en la Justicia y la cantidad de evidencia que el fiscal está recolectando a raíz de diferentes testimonios, está generando rispideces dentro del oficialismo, incluyendo en sus esferas más altas.

Los medios de comunicación están siguiendo de cerca los acontecimientos dentro del partido que hoy en día lleva las riendas del país, incluyendo el programa que Nicolás Wiñazki conduce en A24. En ese sentido, el reconocido periodista reveló una nueva disputa dentro del espacio de Milei y compañía, que promete resquebrajarlo aún más.

La nueva interna dentro de La Libertad Avanza

"¿Se acuerdan de Lorena Villaverde, la candidata a senadora por Río Negro que mostramos que había estado presa en los Estados Unidos por tráfico de cocaína, que fue electa senadora y por impulso de La Libertad Avanza no pudo asumir?", recordó Wiñazki a su audiencia, mientras su compañero añadió: "Y se quedó con su banca de diputada". "Esto fue hoy en la reunión de la Comisión de Energía", narró señalando a la pantalla, donde se podía ver a la funcionaria junto a muchas otras personas.

Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza.

"¿Qué pasó según mis fuentes? Hace 15 días hubo una reunión de bloque de La Libertad Avanza y Lorena Villaverde dijo 'loco, lo están bancando a Adorni y a mí no me bancaron, miren que va a haber sesiones a las que no voy a venir'", reveló el conductor. "Amenazó Villaverde al bloque de La Libertad Avanza", sintetizó su colega en el estudio. "¿Y qué pasó? Volvió a tener un cargo en la Comisión de Energía. Ya no es la presidenta, es la secretaria", continuó el trabajador de prensa, quien recordó que la mujer "no puede entrar a los Estados Unidos, tiene el sueldo embargado" y que es para él "un ejemplo de lo que está pasando dentro del oficialismo".

"Recordemos que este Gobierno hechó a una funcionaria porque compró una cafetera en dos millones de pesos. A Pettovello le pareció mucho y la echaron. Y Milei hizo campaña con eso, porque tuiteaba a favor de su ministra de Capital Humano. Ahora parece que la vara en lugar de subirse, bajó", concluyó otro de los miembros del panel.