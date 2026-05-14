Racing tensa la relación con AFA: posible sanción a Milito, Lacunza al cruce y hasta apareció Marín

Racing tensa la relación con la AFA de "Chiqui" Tapia.

La relación tensa entre Racing y la AFA continúa luego de la polémica eliminación frente a Rosario Central, las explosivas declaraciones de Diego Milito y la respuesta de Ángel Di María a través de las redes sociales. Por si fuese poco, el vicepresidente Hernán Lacunza y hasta el exgerenciador Fernando Marín aparecieron también en el centro de la escena.

Lo concreto es que desde la Asociación del Fútbol Argentino analizan sancionar al "Príncipe" por sus declaraciones, ya que están amparados por los artículos 93, 94 y 95 del Reglamento de Transgresiones y Penas. El mandamás de la "Academia" podría ser "castigado" por las “manifestaciones públicas” contra autoridades, arbitrajes o decisiones institucionales.

La conducción de Claudio "Chiqui" Tapia podría ampararse en los artículos vinculados a aquellas declaraciones que “afecten el prestigio” de la AFA para sancionar a Milito. La pena podría ser de seis meses o hasta un año de inhabilitación en el cargo como presidente de Racing. También puede ser algo menor, como un apercibimiento o una multa económica. Sin embargo, desde la casa madre todavía no tomaron una determinación oficial ni se explayaron públicamente al respecto.

Hernán Lacunza, vice de Racing, se sumó a Milito: "El robo fue evidente"

El exministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri disparó en Radio Urbana Play que "el robo fue evidente" y que "el fútbol argentino está roto" porque "los torneos premian más el azar que el mérito”. Además, marcó diferencias con otros clubes: “El Comité Ejecutivo de la AFA lo integran seis o siete equipos y Racing no está”. Ante la posibilidad de que el presidente reciba una penalización por sus declaraciones posteriores al partido, dejó una fuerte advertencia: “¿Sanción? Si no hay libertad de expresión, estamos peor de lo que pensamos...”.

El posteo de Lacunza en X

Lacunza, vice de Racing, disparó munición gruesa en X.

Fútbol argentino. Arbitrajes aparte. Competencia rota:

1. En la fase regular, 240 partidos para eliminar a 14 equipos de 30 (presuntamente los peores). En play-offs, 15 partidos para eliminar a 15. Este año, en octavos, 8 partidos para eliminar a 8, incluyendo a los tres mejores según tabla general.

2. Inflación de títulos: 7 campeones por año. Como la inflación por emisión de pesos, cada vez valen menos.

3. No confundir emoción con azar: los dos campeones semestrales de 2025 fueron 15 y 22 en la tabla general anual (campeones legítimos, felicitaciones, pero no se premia la regularidad sino una racha de 4 partidos, definibles por penales). Con menos mérito y más azar, hacer las cosas bien importa menos.

4. Como la injusticia es evidente, el año pasado se otorgó un título ex-post al primero de la tabla general (seguramente el mejor del año). Ahora hay dos torneos en disputa simultánea. Una misma victoria suma para dos torneos: el semestral y el anual (no debe haber antecedentes).

5. Se puede salir campeón ganando 4 partidos de 19: 4 de 15 (maso) para clasificar en la fase regular + 4 empates + penales en play-offs.

6. Se puede descender jugando contra la mitad de los equipos (+un interzonal clásico heterogéneo + otro por sorteo!) muy distintos a los del competidor ocasional, arbitrario.

7. Los útimos 7 campeones de Libertadores son brasileños. Según la tabla general anual 2025, este año por Argentina compiten (participantes legítimos, el problema son las reglas, no los equipos ocasionales) el 1, 2, 8, 13, 15 y 22. Difícil. La propuesta aparente es que el año que viene entre el 9.

8. La maldición de los recursos naturales: sobrevivimos a mil crisis porque tenemos soja, trigo, maíz, petróleo, gas, litio y cobre. Que la abundacia de Messi, Di María, Julián y Lautaro nos vuelva a sacar campeones, pero no tape la necesidad y la potencia de una competencia local sana.

Marín reapareció y lapidó a Milito: "Le armé todo y me dejó afuera"

Durante la entrevista con Infobae, el exgerenciador club de Avellaneda entre el 2000 y el 2006 disparó que “Milito como jugador fue diez, pero tiene que aprender todavía a ser dirigente...”. Por si fuese poco, el extitular de Blanquiceleste S.A., quien conoció al "Príncipe" en su etapa como jugador, destacó: “Tengo 42 reuniones grabadas de Milito. Algunas íntimas con Milito, Lacunza, la mesa chica, y después cada vez las fuimos extendiendo más en el estudio de Lacunza, en otras oficinas y sobre todo en un club mío que íbamos seguido".

También recalcó que fueron "42 textos, audios" y amplió: "Yo obviamente con la edad que tenía en ese momento, lo único que quería era ayudarlos”. “Milito de un día para otro anuncia su candidatura y se olvida, y se olvida de llamarme. Entonces, yo a esto le pongo solamente un sello con una palabrita. Digo: esto es ingratitud. Es nada más que ingratitud”, sentenció con dureza.