Horror en Cosquín: un perro mató a una nena de 4 años

Durante la mañana de este miércoles, un perro de raza mestiza mató a una nena de 4 años en Valle de Punilla, ubicado en la ciudad de Cosquín, en Córdoba. De acuerdo a la declaración de testigos, la pequeña se encontraba en un terreno cercano a su vivienda frente al cementerio del pueblo. Fue en ese instante que el animal la atacó provocándole severas heridas en todo el cuerpo.

En tan solo unos minutos, se montó un gran operativo con bomberos, policías y hasta médicos. Si bien vecinos y profesionales de emergencia intentaron salvarla, la niña murió al poco tiempo en ese mismo lugar.

Por ahora, no se ha podido determinar si la familia de la víctima es la dueña del perro o si pertenece a terceros. En este momento, este es uno de los elementos clave de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, cuya titular es la abogada Silvana Pen.

Las pericias correspondientes se realizarán en el terreno -cuya circulación permanece prohibida excepto para los investigadores- donde ocurrió el hecho con la colaboración de Bomberos y de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla.

La familia de la nena se encuentra recibiendo ayuda psicológica por parte de equipos de emergencia especializados y, sobre su estado actual, la directora de Defensa Civil, Laura Barreiro, quien también participó del despliegue policial en la zona del ataque, pidió "extrema reserva y respeto" para todos los allegados de la niña de cuatro años que "están atravesando este dolor". Además, la funcionaria indicó que el organismo entró en conocimiento del hecho durante el mediodía.

Caso Diego Román: los dueños de los 10 perros que mataron al nene de 12 años van juicio

El 3 de julio de 2019, Diego Román, de 12 años, fue atacado por una jauría de 10 perros en un predio rural de la localidad Recreo, en la provincia de Santa Fe. Ante el hallazgo del cuerpo del niño, las autoridades policiales pensaron que se trataba un crimen a sangre fría, pero con los resultados de la autopsia se pudo constatar que el joven había sido agredido brutalmente por animales.

En el informe de fiscalía, se explicó que el cuerpo tenía claros signos de "depredación". Por tal motivo, se pidió la imputación por "homicidio con dolo eventual" de los dueños de los perros de raza rottweiler, bóxer y otros mestizos. Según los investigadores, Iván Mercado Reyes y Norma Vega, sabían perfectamente el peligro que representaban los animales para otras personas, pero "nunca tomaron ningún recaudo".

El juicio iba a iniciar el viernes 27 de marzo, pero la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) debió posponerlo para finales de mayo.