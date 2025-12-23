Un perro lo mordió y recibirá una indemnización de $786.000 y un año de tratamiento psicológico

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro falló a favor de un vecino bonaerense que fue mordido por un perro en octubre del 2020. Cinco años después, la Justicia estableció que los dueños del animal deberán pagarle una indemnización de más de $780.000 y hacerse cargo de su tratamiento psicológico por un año.

Tras dos instancias judiciales: un hombre atacado por un perro va a recibir una indemnización

La resolución llegó en la segunda instancia. El afectado había presentado una denuncia por daños y perjuicios al remarcar que el incidente le provocó heridas en la zona posterior de su pierna izquierda. Además, denunció que había quedado incapacitado físicamente y que el ataque le generó un "daño moral y la necesidad de un tratamiento psicológico".

La Justicia estableció que el perro atacó al hombre sin una provocación

En la primera instancia, la Justicia consideró que el perro mordió al denunciante sin una provocación previa de su parte y estableció una indemnización de $786.000, con los intereses por el paso del tiempo y los gastos del proceso. Sin embargo, la víctima apeló a la primera resolución al considerar que los montos no alcanzaban a compensar el daño psicológico y moral que le generó el ataque. Además, el denunciante se mostró disconforme con la desestimación de la incapacidad física, argumentando que el peritaje demostró la existencia de heridas y de alteraciones estéticas.

El detalle de lo que estableció la Justicia

Durante la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones consideró: