Qué pasa si me muerde un perro: qué hacer y cómo curar la herida

Las mordidas de perro pueden ser más habituales de lo que creemos porque estos animales no sólo muerden cuando son agresivos, sino que también lo hacen para protegerse o como respuesta al miedo. Por eso, es importante saber qué hacer si te muerde un perro y cómo curar la herida.

Para los perros, morder es un acto natural y hasta necesario para su supervivencia. Recurren a este gesto cuando necesitan mantener su liderazgo, proteger su territorio o a sus cachorros, cuando se sienten atacados, entre muchas otras razones. Por eso, para prevenir mordeduras, los expertos recomiendan no asustar nunca al animal. No molestarlo mientras come, cuando cuida a sus cachorros, duerme o está encerrado. Si un perro está asustado (esconde la cola entre las patas) o enojado (muestra los dientes) lo mejor es alejarse de él.

Las mordeduras de perro causan decenas de millones de lesiones al año, según la Organización Mundial de la Salud.Y son los niños los principales afectados, especialmente durante la primera infancia y la niñez, cuando el riesgo de sufrir una lesión en la cabeza o en el cuello es mayor que en los adultos. Además, la gravedad de las lesiones puede ser mayor, incluso la tasa de mortalidad por esto es más alta.

Siempre, para los adultos o niños, es importante saber qué hacer si te muerde un perro, cómo reaccionar o a dónde ir para minimizar los daños lo mayor posible. Si bien depende de dónde está la mordedura, si el perro está vacunado contra la rabia o no y qué síntomas presenta la persona. En general, lo que hay que hacer si te muerde un perro es:

Limpia la herida : una recomendación es ponerla abajo de agua y, si es posible, frotarla con jabón.

Buscá asistencia médica : si es de mucha graves, tenés que hacerlo lo más rápido posible para evitar un proceso infeccioso.

Ir al hospital: durante el camino no cubras la zona porque la falta de oxígeno hace que las bacterias penetren en la herida con mayor rapidez.

Lo más probable es que si vas al hospital te vacunen contra la rabia. Recordará que la boca de un animal tiene millones de bacterias que pueden haber entrado en contacto con tu sangre, por lo que si no estás vacunado, te administrarán también la antitetánica. Después, los profesionales realizarán una limpieza profunda de la herida y extraerán los tejidos afectados para evitar infecciones.