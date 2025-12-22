Un trágico episodio asociado con animales venenosos ocurrió los primeros días de diciembre en el norte de la Patagonia. Un camionero de 44 años murió después de haber sido mordido por una yarará en la ciudad rionegrina de Cipolletti y sufrir una grave descompensación.

Miguel Esteban Contreras fue mordido por una yarará y comenzó a sentirse mal varias horas después del incidente. Según su hija Oriana, su padre se había detenido al costado de la ruta mientras trabajaba para ir al baño y en la propia oscuridad de la noche sintió la mordedura. En ese momento no pudo ver qué lo había atacado.

Después de la mordedura, los síntomas

Después de unas horas aparecieron los primeros síntomas: Miguel empezó a sentir fuertes dolores en las piernas y en los riñones, y su estado de salud se deterioró de un momento para el otro. Cuando tuvo consciencia de la gravedad de la situación pidió ayuda al personal de la Caminera, quienes lo trasladaron de urgencia al Policlínico de Cipolletti.

Una vez allí, los médicos sospecharon que se trataba de la mordedura de una yarará y le aplicaron el antídoto correspondiente. Pero llegó demasiado tarde, porque el veneno ya había provocado un cuadro severo. Días más tarde la hija de Miguel confirmó que el veneno seguía afectando el organismo de su padre, causando una fuerte caída en los glóbulos rojos que requirió realizarle constantes transfusiones de sangre.

En la madrugada del lunes se confirmó el fallecimiento de Miguel y se informó que sus restos serán trasladados a Bahía Blanca, su ciudad de origen. La comunidad entera se vio conmovida por lo sucedido y el caso volvió a poner en foco la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud en casos así. Incluso cuando los síntomas no aparecen, ante la sospecha de mordedura de serpiente se necesita aplicar el antídoto cuando antes.

Encontraron una yarará en un departamento en Rosario

En medio de los incendios en el Delta que están afectando Rosario, un hombre encontró una yarará en su departamento. La serpiente fue rescatada por la policía y deberá ser reubicada. El hecho ocurrió por la madrugada, cuando un rosarino alertó a través del 911 la presencia de una serpiente en su departamento, ubicado en Puerto Norte.

Se trata de una de las zonas afectadas por el humo generado por los focos activos que combaten los brigadistas. El animal fue asistido por personal de la Policía comunitaria, y luego de las maniobras de rescate y tareas de captura, la serpiente fue trasladada para ser examinada y más tarde, ubicada.