La red cloacal de Catamarca al límite: conexiones irregulares y basura saturan el sistema

Las intensas precipitaciones registradas en la provincia de Catamarca en las últimas semanas evidenciaron un problema estructural: el uso indebido de la red cloacal para el desagüe pluvial. El ingreso masivo de agua de lluvia, sumado a la acumulación de basura, arena y piedras, provoca un aumento repentino del caudal que desborda la capacidad del sistema.

Desde Aguas de Catamarca señalaron que este volumen excedente genera una sobrepresión hidráulica, afectando principalmente a las zonas topográficamente bajas y cercanas al río. La empresa enfatizó que el sistema está diseñado exclusivamente para efluentes domiciliarios, por lo que la intrusión de agua de lluvia y sólidos obstruye las cañerías y desplaza las tapas de registro, lo que deriva en anegamientos y riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

En medio de la emergencia hídrica, la compañía remarcó que, durante los meses de calor, “el agua no sobra” y reiteró que se trata de un recurso limitado cuya disponibilidad continúa bajo presión, por lo que “derrochar agua agrava la crisis”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Aguas de Catamarca sostuvo que el contexto actual exige un compromiso activo por parte de la comunidad. “Evitemos el derroche, cuidar el agua es responsabilidad de todos”, señala una de las consignas centrales.

De acuerdo a lo detallado por El Esquiú, personal operativo de la compañía realiza tareas de control, limpieza y monitoreo en los sectores comprometidos, y solicita a la comunidad evitar conexiones irregulares, no disponer residuos en la vía pública y no utilizar la red cloacal como desagüe pluvial, acciones fundamentales para prevenir este tipo de situaciones.

Crisis hídrica en Catamarca: Jalil no brinda soluciones a la escasez de agua y apuntan contra la falta de inversión

En el marco de este panorama preocupante, advierten por la escasa inversión prevista por la gestión de Raúl Jalil en el Presupuesto 2026. El plan de obras que podría mejorar la disponibilidad de recursos hídricos, como el suministro domiciliario y el saneamiento cloacal, habla por sí misma de las prioridades en las políticas de Estado.

En total, la Provincia prevé gastar poco más de $351 mil millones entre todas las áreas, desde construcción de viviendas, arreglos de escuelas, edificios públicos, obras de energía y de agua y saneamiento, entre otras.

En lo que respecta puntualmente a las obras de agua, la inversión prevista alcanza a $17 mil millones, es decir, apenas 4,85% del total. Están presupuestadas solamente 7 obras de cierta relevancia.

De acuerdo a lo detallado por el medio Info Rama, la obra de mayor costo será la segunda etapa de cañería para el mejoramiento del servicio de agua potable en Recreo, mientras que para el dique Las Pirquitas se prevé solamente un “análisis de integridad, reparación y provisión de válvulas”.

Este estudio se refiere a la revisión del estado estructural del embalse, compuertas, válvulas y tuberías; verificación de fugas o pérdidas; evaluación de corrosión, fatiga y desgaste de piezas y diagnóstico de funcionamiento hidráulico.