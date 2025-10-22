Las 17 fotos de animales más espectaculares del mundo: fueron reconocidas por un prestigioso premio

En los últimos días se anunciaron los ganadores de la edición 2025 del premio Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. El galardón contó con una selección previa en la cual participaron más de 60.000 imágenes procedentes de 113 países.

Este prestigioso certamen se caracteriza por celebrar, año tras año, la excelencia en la fotografía de la naturaleza, priorizando aspectos clave como la creatividad, la técnica y, sobre todo, la capacidad de las imágenes para inspirar una reflexión profunda sobre la relación entre los seres humanos y el mundo natural.

Estas son las 17 fotos de animales más espectaculares del 2025

1. Visitante en el pueblo fantasma

Esta imagen de una hiena parda fue tomada por el fotógrafo sudafricano Wim van den Heever y ganó las categorías de ganadora general y de "Vida Silvestre Urbana".

En la fotografía se puede apreciar a una hiena parda, la especie más rara de su tipo, recorriendo las ruinas de un antiguo pueblo minero en el desierto de Namibia.

2. Atrapado en los faros

Invirtiendo un elemento de vidrio en una lente analógica para lograr el efecto caleidoscópico de esta imagen, la camarógrafa Simone Baumeister, tomó esta fotografía en la que distorsionó sus bordes para dejar el centro nítidamente enfocado. Dicha imagen, ganó en la categoría de "Arte Natural".

3. Como una anguila fuera del agua

La fotoperiodista Shane Gross impresionó con esta fotografía de una anguila morena moteada cazando en la orilla en las islas Seychelles, lo que le mereció ganar en la categoría "Animales en su entorno".

4. La sombra del cazador

El fotógrafo italiano Philipp Egger ganó la categoría de "Retratos de Animales", gracias a su foto de un búho real

5. Atractivo mortal

Esta imagen ganadora de la categoría "Plantas y Hongos", fue tomada por la profesional Chien Lee, quien utilizó una linterna UV para revelar la coloración de una planta carnívora que atrae insectos.

6. El camino del huérfano

El fotógrafo y biólogo Fernando Faciole ganó el premio "Impacto". El premio fue gracias a esta imagen de una cría huérfana de oso hormiguero gigante siguiendo a un cuidador en un centro de rehabilitación.

7. Amanecer alpino

La categoría de "11-14 años" fue ganada por esta fotografía tomada por Lubin Godin, la cual muestra a un íbice alpino sobre las nubes en Francia.

8. Sombrerero Loco

Esta imagen de Georgina Steytler de una oruga deshojadora de eucalipto ganó la categoría de "Comportamiento: Invertebrados".

9. Bolsa de supervivencia

En esta imagen, tomada por Ralph Pace, se puede apreciar a la cápsula de huevo de un tiburón hinchado atada a la base de un alga marina. La bella foto ganó la categoría "Submarina".

10. Felino entre los flamencos

En la foto se puede ver un caracal comiendo un flamenco menor en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania. Fue tomada por Dennis Stogsdill y ganó la categoría "Comportamiento: Mamíferos".

11. Cómo salvar una especie

La fotografía de Jon A. Juárez ganó la categoría de "Fotoperiodismo", la misma fue tomada en un proyecto que tiene como objetivo salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción mediante la fertilización in vitro (FIV).

12. Después de la destrucción

Esta gran fotografía de Andrea Dominizi capta a un escarabajo longicorne frente a equipos de tala abandonados. La misma ganó la categoría "Fotógrafos de 15-17 años".

13. Ranas retozando

El fotógrafo Quentin Martinez ganó la categoría "Comportamiento: Anfibios y Reptiles" con esta imagen de una reunión de ranas arborícolas menores.

14. Pesca sincronizada

Esta fotografía de un pez dama comiéndose un pez pequeño bajo la nariz de una garza fue tomada por Qingrong Yang y ganó la categoría "Comportamiento: Aves".

15. Estanque que desaparece

El alemán Sebastian Frölich ganó la categoría "Humedales" con esta fotografía de un colémbolo entre burbujas de gas.

16. El festín

En esta imagen del biólogo noruego Audun Rikardsen se pueden ver gaviotas intentando alimentarse de la pesca de un barco pesquero en el norte de Noruega. Ganó la categoría "Océanos".

17. La guarida de la tejedora

Jamie Smart ganó el galardón de "10 años o menores" con esta imagen de una araña tejedora de orbes en su nido.