Fito Páez enfrentó a sus yo del pasado y reveló los demonios que venció: el corto que anticipa su próximo disco

Fito Páez estrenó un corto que contextualiza su próximo lanzamiento discográfico.

Fito Páez ha vuelto a sorprender con una propuesta audiovisual conceptual titulada Todos los Fitos, un cortometraje dirigido por José Fogwill que sirve como preludio a su próximo álbum, Shine. En esta pieza, el músico rosarino se sumerge en un ejercicio de introspección profunda al compartir un living nocturno con tres versiones de sí mismo representadas por actores.

A través de este encuentro simbólico, conviven el Fito de Del 63, la figura icónica de la era de Circo Beat y su versión de 2014, logrando un cruce de identidades que atraviesa décadas de historia musical. El eje central del relato es la confrontación de estas distintas etapas frente a los temores y demonios que marcaron cada época de su carrera.

El Fito actual asume un rol de guía y conciliador para enfrentar a sus "yo" del pasado para asegurarles que aquellas inseguridades que los atormentaban han quedado atrás. En estos diálogos cargados de simbolismo, el artista deja en claro que el paso del tiempo le ha permitido desprenderse de viejas mochilas emocionales, encontrando finalmente una paz que antes parecía esquiva.

Esta transformación personal se traduce en una nueva forma de entender su profesión. Páez les manifiesta a sus versiones anteriores que hoy se siente mucho más conectado con el arte en su estado puro, despojado de las presiones y ruidos externos que caracterizaron sus años de mayor efervescencia mediática.

Fito Páez.

Todos los Fitos: la evolución de un artista popular

La música funciona como el hilo conductor que une a todos los personajes, mientras que el concepto de su nuevo disco, que verá la luz el 21 de mayo, aparece como un mantra que representa su estado actual de plenitud y brillo creativo. Todos los Fitos no es solo una pieza promocional, sino un documento emocional sobre la madurez y la reconciliación con la propia biografía.

Al poner cara a cara sus diferentes facetas, el músico rosarino reafirma que su evolución no ha sido solo estética, sino interna y personal. El corto cierra una etapa de búsqueda para abrir paso a Shine, una obra que promete reflejar a un artista que, tras haberlo vivido todo, elige quedarse con la esencia más genuina de su expresión artística.

Shine, el primer single del disco homónimo

En términos sonoros, Shine apuesta por una estética despojada y potente, donde las guitarras eléctricas asumen el protagonismo frente a una lírica que entrelaza la crítica social con un trasfondo conceptual sólido. Este estreno no solo marca el pulso de la etapa actual del músico argentino, sino que ratifica su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que lo define.

El artista vuelve al ruedo con una propuesta marcada por la introspección, traduciendo sus vivencias recientes en composiciones que ofrecen una mirada renovada y profunda sobre su propio legado creativo.