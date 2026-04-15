Fabiana Cantilo contó la verdad detrás del romance de Fito Páez y Sofía Gala: "No es.."

Fabiana Cantilo opinó de Fito Páez y Sofía Gala.

En el mundo del espectáculo hay relaciones que se confirman con una foto y otras que viven en la zona gris eterna. La de Fito Páez y Sofía Gala es, sin dudas, una de esas. Y cuando parecía que el misterio seguía intacto, apareció una voz clave que decidió decir lo que piensa sin filtro.

La protagonista del nuevo capítulo es Fabiana Cantilo, histórica amiga de Fito, que salió a ponerle freno a las versiones de romance. Lo hizo en televisión, con la naturalidad que la caracteriza… pero también con frases que no pasaron desapercibidas.

¿Qué dijo Fabiana Cantilo sobre Fito Páez y Sofía Gala?

Todo ocurrió en medio de una entrevista donde le preguntaron directamente si Sofía Gala era la nueva pareja del rosarino. La respuesta fue inmediata: “No es la novia”, aseguró, bajándole el precio a los rumores que vienen circulando hace semanas.

Fabiana Cantilo habló sobre la nueva relación de Fito Páez.

Pero lejos de esquivar el tema, Cantilo fue más allá y dejó en claro que no habla desde afuera. “Se lo pregunto todo el tiempo”, confesó, marcando que el tema también es recurrente en sus charlas con el propio Fito. Y lo que él le dice, según contó, es siempre lo mismo: que son amigos.

La cuestión es que esa definición no termina de cerrar. Porque en el medio aparecieron versiones, imágenes y comentarios que alimentaron la sospecha. Incluso, cuando le mencionaron la posibilidad de que se hubieran besado, Cantilo no dudó en poner el tema sobre la mesa.

“Le pregunté si se besaron y me dijo que sí”, reveló, en una frase que cambió todo. Porque a partir de ahí, la línea entre amistad y algo más volvió a desdibujarse. Sin embargo, la cantante sostuvo la versión de su amigo: “Son amigos y no llegaron al próximo nivel”.

Como si fuera poco, sumó una cuota de humor a la situación al mencionar a Moria Casán, quien también había opinado sobre el vínculo. “Le voy a decir que somos comadres porque soy como la madre de Fito”, ironizó, dejando en claro el nivel de cercanía que tiene con el músico.

Esa relación es, justamente, lo que le da peso a sus palabras. Cantilo no es una observadora más: compartió momentos clave de la vida de Páez y construyó con él un vínculo que, según ella misma describe, los unió “para salvarse mutuamente”.

Por eso, confía en lo que le dice. Aunque la historia tenga matices que no terminan de cerrar del todo. Porque en el espectáculo, muchas veces, lo que se niega en público se confirma en los gestos.