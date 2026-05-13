Con el gobernador bonaerense Axel Kicillof cada vez más instalado como candidato del peronismo y principal referencia opositora al gobierno de Javier Milei, otros dirigentes del justicialismo apuntan a disputarle el lugar. O, al menos, entrar en la discusión de las posibles postulaciones. Así, mientras Kicillof participó de la movilización por el financiamiento universitario, el senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció su intención de lanzarse a la presidencia. Uñac buscó mostró como representante del peronismo del interior en contraposición de Kicillof como referencia del justicialismo bonaerense. Además, volvió a plantear la necesidad de que el PJ organice una interna abierta antes de fin de año para resolver su candidato y nueva conducción, dada la detención de Cristina Kirchner. En definitiva, quedó planteada una competencia interna dentro del peronismo para definir quién lo representará en 2027.
Se acelera la interna peronista: Kicillof redobla presencias y Uñac pide pista
Trabaja como periodista desde hace 30 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca de perfeccionamiento periodístico del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998, se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página/12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.
En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.
En El Destape Radio participa del programa de Roberto Navarro y conduce “El Especial de los Sábados”.
Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).