Qué es el icono de la "N" que aparece en tu celular y para qué sirve

Ese símbolo indica que el NFC está activado, una tecnología que permite hacer pagos con el teléfono.

Si en la barra superior de tu celular Android aparece una “N”, no se trata de un error ni de una notificación extraña. Ese símbolo indica que el NFC está activado, una tecnología que permite hacer pagos con el teléfono, usar tarjetas virtuales de transporte o incluso identificarse digitalmente acercando el dispositivo a otro equipo compatible.

Aunque muchos usuarios se preocupan al ver este ícono de manera permanente, mantener el NFC encendido no representa un problema para la batería ni un riesgo importante de seguridad. Cualquier pago o acción mediante NFC necesita autenticación previa, ya sea con huella digital, reconocimiento facial o PIN.

Qué es el NFC y para qué sirve

La tecnología NFC, sigla de Near Field Communication, permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos a muy corta distancia. Para que funcione, el celular debe acercarse apenas unos centímetros al otro aparato.

Actualmente, el NFC se usa principalmente para pagos móviles mediante apps como Google Wallet, aunque también sirve para validar boletos de transporte, leer documentos con chip electrónico o conectar accesorios compatibles. En algunos países incluso permite usar el DNI digital desde el teléfono.

Mantener el NFC encendido no representa un problema para la batería.

La mayoría de los smartphones Android modernos incluyen esta función, aunque no todos muestran el clásico ícono de la “N” en pantalla. En ciertos modelos, el símbolo solo aparece al desplegar el panel de notificaciones o los ajustes rápidos.

¿Conviene dejar el NFC activado?

El consumo energético del NFC es mínimo, por lo que dejarlo activado no afecta significativamente la autonomía del celular. Además, los pagos no pueden realizarse automáticamente solo por acercar el teléfono a un lector. Siempre hace falta validar la operación desde una aplicación autorizada.

Por eso, si usás frecuentemente pagos sin contacto o tarjetas digitales de transporte, lo más práctico es mantener el NFC encendido todo el tiempo. En cambio, quienes prefieran ocultar el ícono o desactivar la función pueden hacerlo desde los ajustes rápidos del teléfono o ingresando a Configuración > Dispositivos conectados > NFC.