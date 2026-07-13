Solo para jubilados: cómo acceder a un concierto en vivo totalmente gratis en el Palacio Libertad

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires tendrán la oportunidad de disfrutar de un show completamente gratuito esta semana en Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de la posibilidad de ver a Carmina Burana en concierto sin costo para los beneficiarios del programa Pase Cultural.

Así será el concierto gratis para jubilados en el Palacio Libertad

Por ahora, el concierto se mantiene con la fecha del miércoles 15 de julio a las 20 hs en el Palacio Libertad (Sarmiento 151). La propuesta ofrece una cantata basada en una colección de poemas goliardos compilados en el siglo XIII. En concreto, fueron hallados en un manuscrito encontrado en 1803 en el monasterio benedictino de Beuern (Baviera, Alemania).

El beneficio es exclusivo para jubilados y pensionados que son parte de la comunidad del Pase Cultural y es sin costo, pero con cupo limitado. Los beneficiarios pueden reservar las entradas a través del formulario online.

Por el momento, el show se mantiene con normalidad, pero en caso de surgir una modificación por la semifinal de Argentina-Inglaterra, el cambio será avisado con tiempo a través del mail a las personas inscriptas.

Cómo funciona el Pase Cultural para jubilados

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca garantizar el acceso de personas mayores de 60 años a distintas actividades culturales. El beneficio consiste en otorgarle a residentes de CABA una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase", con saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses.

El Pase Cultural está disponible para adultos mayores de 60 años que residen en CABA

Además, los beneficiarios pueden aprovechar diferentes promociones, como descuentos en entradas de cines, teatros, museos; y también participar de actividades gratuitas. La inscripción es muy simple: